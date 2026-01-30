Це шокувало, – професор американістики про нові деталі мирних перемовин

В Абу-Дабі відбувся ще один етап мирних перемовин. Попри заяви всіх сторін, що вони мали позитивний характер, дещо в них насторожує.

Професор американських студій Інституту Клінтона Скотт Лукас озвучив 24 Каналу думку, що американська делегація демонструє абсолютну профанацію в перемовинах.

Які тривожні заяви щодо перемовин лунали?

Лукас розповів, що переговори є хаотичними. Вони не ведуться професійно, особливо з боку американських посланців. Уряд Зеленського заявив про позитивні та конструктивні перемовини. Кремль, звісно ж, заявив, що перемовини пройшли добре, хоча вони зберігали свої максималістські вимоги. Вони вимагали здачі української території.

Віткофф і Кушнер повертаються до ультиматуму, який вони винесли Україні наприкінці жовтня. Цей ультиматум був узгоджений із Кремлем, із Дмитрієвим – головним фінансовим радником Путіна. Однак він був відкинутий. Україна сказала, що не здасть увесь Донбас і не піде без гарантій безпеки. Україні та Європі вдавалось відкинути цю вимогу, поки не стались перемовини в Абу-Дабі,

– зазначив професора американських студій Інституту Клінтона.

Він продовжив, що тепер Україна має віддати весь Донбас, а тоді отримати гарантії безпеки. Мовляв, це не про здачу територій, а про гарантії безпеки. Утім вони досить розмиті. Вони не такі детальні, як те, що пропонувалось Україною та Європою. Наприклад, те, що США очолять авіаційну складову гарантій безпеки.

Чому американська делегація абсолютно профанська?

За словами професора американських студій Інституту Клінтона, Віткофф продемонстрував відсутність знань про те, що насправді відбувається. Віткофф навіть не знає посади Буданова, який зараз є головою Офісу Президента Зеленського та є дуже важливою особою в обговореннях позицій України на перемовинах.

"Буданов – колишній керівник військової розвідки. Віткофф сказав, що це віцепрезидент. В України немає віцепрезидента. Коли Віткоффа запитали, чи хоче Трамп завершити війну до четвертої річниці повномасштабної атаки, яка буде 24 лютого, сказав, що не знає дати", – зауважив Лукас.

Як він зазначив, Віткофф виступає посередником у перемовинах і не знає, коли почалось вторгнення.

Як можуть завершитись перемовини?

Лукас сказав, що ця ситуація може завершитись або досягненням угоди, яка зупинить російське вторгнення, або Україна муситиме здатись, або Росія відмовиться від свого вторгнення. Головним сценарієм на Заході зараз вважають той, коли Україна здає Донбас, отримує гарантії безпеки, а потім усі починають заробляти гроші.

Це питання на столі. Україна віддає Донбас і всі будуть заробляти на рідкоземельних угодах, інвестиціях. У квітні Кремль опинився в обороні, коли Україна та Європа відбили загрозу, що США припинять усю військову допомогу. Росіяни склали портрет Віткоффа. Вони не хотіли Келлога, який мав бути посланцем в Україні та Росії, вони обрали Віткоффа,

– наголосив професор американських студій Інституту Клінтона.

Він додав, що Дмитрієв одразу зв'язався з Віткоффом. Він провів йому великі екскурсії Санкт-Петербургом і Москвою та сказав, що вони можуть реалізувати великі економічні проєкти разом. Отже, некомпетентні американці посланці намагаються нав'язати Україні здачу територій під виглядом того, що це забезпечить мирне врегулювання, адже всі будуть заробляти, й це дуже небезпечно, перш за все для народу України.

