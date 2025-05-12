Україна не отримувала жодних "американських пропозицій" про завершення війни, – Єрмак

Українська сторона не отримувала "американських пропозицій" стосовно закінчення війни, про що раніше повідомляли ЗМІ. Наразі лише відбувається обмін ідеями та думками з цього приводу.

Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю РБК-Україна. Він уточнив, на якому етапі перебувають відповідні обговорення.

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Чи отримувала Україна мирні пропозиції від США

Нещодавно агентство Reuters оприлюднило, як зазначалося, мирні американські пропозиції, згідно з якими США де-юре визнають російський контроль над Кримом, але де-факто – над Луганською областю та окупованими частинами Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини.

Зазначалося, що американський спецпредставник Стів Віткофф представив відповідні пропозиції європейським чиновникам на переговорах у Парижі, які відбулися 17 квітня. Водночас Україну, за словами Андрія Єрмака, не ознайомлювали з відповідними "драфтами".

Жодних так званих "американських пропозицій" українська сторона не отримувала. На цих консультаціях, які були в Парижі, які були в Лондоні, які відбуваються онлайн, відбувається обмін певними думками, ідеями,

– сказав він.

Український посадовець подякував США за мирні зусилля, й зазначив, що усе, періодично з'являється у ЗМІ, походить "від двох сторін – від сторони, яка почала агресію, і від сторони, яка себе захищає". А коментувати те, що йде з російської сторони, на його думку, "невдячне заняття".