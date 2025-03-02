Україна може отримати гарантії безпеки в обмін на територіальні поступки, – Волц

Радник Дональда Трампа з національної безпеки зробив заяву про Україну. Зокрема, він прокоментував можливу майбутню мирну угоду.

Радник з національної безпеки Майк Волц сказав, що мирна угода буде містити територіальні поступки. Про це пише 24 Канал із посиланням на етер CNN.

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Що сказав Волц

За словами посадовця США, будь-яка мирна угода в Україні міститиме "певний тип територіальної поступки для гарантій безпеки на майбутнє". Радник Трампа відзначив, що поступки також потрібні і з боку Росії.

Волц також відповів на питання про те, чи означає це гарантії безпеки з боку США.

Це мають бути гарантії безпеки під керівництвом Європи… І тоді, ви знаєте, давайте не забігати занадто далеко наперед, який тип підтримки ми надаємо чи ні, це буде предмет переговорів,

– пояснив він.

Також Волц висловився про членство України в НАТО. Він, як і інші члени команди Трампа, зберігає різку тональність. Волц сказав, що "вже очевидно", що США не бачать Україну в Альянсі.