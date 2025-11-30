Лише так розпадеться Росія: що конкретно має зробити Україна, США та ЄС

На Заході заговорили про конкретні дії завершення війни на території України. Наша держава готова до цього. Кремль начебто також стверджує, що прагне миру, однак і далі продовжує вести агресивну політику проти нашої держави.

Ексміністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко розповів 24 Каналу, що Володимир Путін веде політичну гру, кажучи, що готовий до переговорів. Це звична для росіян практика дипломатії – вони тягнуть час, щоб був простір для їхніх злочинних намірів.

Як Україна та її партнери мають сприяти розпаду Росії?

Юрій Костенко підкреслив, що ситуація в Україні та стан наших Збройних Сил може вплинути загалом на переговорний процес.

Чи достатньо робиться для того, щоб Збройні Сили України на фронті не просто утримували, а через контрнаступальні дії відтісняти або зупинили просування Росії? Що для цього потрібно? Зовсім інша якість забезпечення фронту,

– сказав він.

Мовиться про покращення процедури мобілізації, зокрема мотивації, та озброєння нашого війська.

На думку Костенка, розкриття корупційних схем у сфері енергетики та, можливо, в інших важливих аспектах функціонування нашої країни дуже негативно впливає на спроможності України вести війну.

Тривало багато дискусій про українську балістика та збільшення кількості безпілотники. Однак він підкреслив, що на полі бою зараз у росіян більше дронів. Окупанти використовують новітні китайські технології, що суттєво змінило баланс цього озброєння, на жаль, на користь Росії.

Також росіяни на рік здатні виготовляти понад 3 мільйони снарядів. Європейський Союз же обіцяв Україні за перший рік війни мільйон, але цієї цифри вдасться досягти, ймовірно, лише до кінця 2025 року.

Але у членів ЄС та НАТО нема єдності, як організувати спільний захист (України – 24 Канал) з використанням спільних можливостей. Кожна країна тягне на себе фінансові ресурси, щоб їхній ВПК працював більше,

– підкреслив він.

Важливо, щоб партнери України, попри всі суперечності, не затягували військову допомогу для нашої держави, аби був видимий прогрес на полі бою.

Крім того, за словами Юрія Костенка, не можна, щоб нинішня адміністрація Дональда Трампа заохочувала Росію до миру поступками, а навпаки робила реальні кроки для тиску на Кремль. Все тому, що будь-який агресор розуміє лише силу.

Як триває підготовка до можливої мирної угоди з Росією?