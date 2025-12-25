Крім самого мирного плану, є й інші документи, які потрібні для завершення війни. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали 20-пунктний мирний план та припустили, чого чекати від Росії у відповідь.

Наскільки перспективний мирний план?

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що, з огляду ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, цей документ за деякими пунктами виглядає там більш-менш прийнятним для України. Хоча це надзвичайно компромісна історія, яка писалася, вочевидь, на основі 28-пунктного плану, який пропонували США, а, як з'ясувалося, насправді написала Росія.

Загалом є дуже багато питань щодо суті цього документа. На думку політолога, ледь не до кожного пункту можна висунути якісь зауваження або запропонувати, щоб він був викладений в іншій редакції,

Можливо, до речі, президент спеціально його опублікував, аби почалася якась дискусія, щоб подивитися на реакцію громадян щодо пунктів цього так званого мирного плану,

– сказав Рейтерович.

А вже потім, на основі цієї дискусії, припускає він, влада почала б думати, що далі робити з цим мирним планом та які перспективи має взагалі.

На думку Рейтеровича, особливих перспектив у документа немає. Тому що Росія просто буде проти, що, своєю чергою, означатиме черговий провал якихось мирних ініціатив Дональда Трампа. І далі вже питання саме до партнерів України, тому що вони мають якось реагувати на те,що саме Росія відмовляється від будь-яких компромісів і не хоче завершувати війну.

Які пастки містить 20-пунктний мирний план?

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов зазначив, що у цьому документі є кілька пасток.

Він наголосив, що Україні не можна погоджуватися на потрійний контроль над Запорізькою атомною електростанцією та її використання Україною, США й росіянами. Бо це означало б визнання факту окупації станції.

Також, за його словами, найголовніше, що має бути – це гарантії безпеки для України. Вони мають бути справді серйозними та сильними, а також містити юридично зафіксовані зобов'язання союзників.

Бо це наріжний камінь: якщо не буде чітких, жорстких, юридично зобов'язуючих гарантій безпеки – то все, що підписується з Росією, не варте паперу, на якому воно підписане,

– сказав Леонов.

Адже, наголосив він, Росія нападе, якщо вважатиме, що зробить це без якихось серйозних проблем для себе. Тож питання гарантій безпеки є головним для України.

Водночас він висловив жаль через те, що Дональд Трамп відмовився від своєї першої позиції – повного й безумовного припинення вогню. Адже весь досвід останнього століття просто "волає" про те, що саме так війни й зупиняються.

Чому такий план неприйнятний для Росії?

Політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк зауважив, що в цьому плані загалом усе виписано з того, що обговорювалися на різних робочих групах у переговорному процесі. Це насамперед напрацювання нашої делегації, куди входили, не тільки представники Офісу Президента, а й Збройних Сил України, розвідки.

Водночас він вважає малоймовірним те, що Кремль погодиться на цей план.

Усе впреться, на моє глибоке переконання, в перший пункт, він є ключовим: підтвердження суверенітету України,

– заявив Антонюк.

Адже, пояснив він, під словом суверенітет міститься все. Тут і наше бажання або право вступати в НАТО та Європейський Союз. І саме ми маємо визначати чисельність особового складу Збройних Сил України.

Натомість, зауважив він, усе, що пропонував Кремль у будь-яких переговорах, починаючи ще з 2014 року, було абсолютним запереченням нашого суверенітету. Тож, очевидно, Росія саботуватиме ці процеси та нав'язуватиме те, що абсолютно нам непритаманне.

Водночас у Кремлі зараз також оцінюють свої економічні спроможності й, очевидно, в певний піковий час можуть скористатися можливістю вийти на конструктивніший предмет переговорів. Антонюк припускає, що це може статися наприкінці першого кварталу наступного року.

Чого вкрай бракує на додаток до мирного плану?

Політолог Олег Лісний також не бачить підстав для того, що Росія може піти хоча б на якийсь із 20 пунктів базового документа щодо закінчення війни. До того ж Кремль уже відповів на багато із них.

Зокрема, Путін зробив зухвалу заяву про вибори в Україні. Він заявив, що готовий подумати про призупинення атак, якщо в Україні відбудуться вибори. Однак диктатор вимагатиме, щоб у голосуванні також брали участь українці на території Росії.

Врешті-решт, на думку політолога, Росія може вчинити, як завжди: ознайомитися з цим документом, додати якісь свої 2 пункти, які зрештою зруйнують усі 20.

І тут виникає питання: в який спосіб примушувати Росію читати, розуміти та виконувати. Зараз інструментів я не бачу,

– наголосив Лісний.

Адже, резюмував він, крім шалених втрат на фронті, Росію нині все влаштовує. Обіцяних пекельних санкцій проти неї так і не запровадили. І майже рік президентства Дональда Трампа пройшов для Путіна так собі, хоч могло бути набагато гірше.

