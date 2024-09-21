Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україні потрібен справедливий і стабільний мир. На його думку, мирний план від Китаю і Бразилії цього не передбачає.

6 вересня під час виступу на економічному форумі в Італії Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості повторення "Мінська". За його словами, заморожування конфлікту лише виграє час для ворога, аби підготуватися до нового етапу агресії. Цю думку президент повторив на офрек зустрічі із журналістами, повідомляє 24 Канал.

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"Це вигідно Росії"

Політик зазначив, що в окремих країнах світу є свої бачення щодо того, як завершити війну. Зокрема, зі своєю "мирною ініціативою" виступили Китай і Бразилія.

Президент розповів, що пропозицію цих двох держав було детально проаналізовано і обговорено з партнерами.

Зеленський зазначив, що китайсько-бразильська ініціатива – це просто політичний криголам проти будь-якого дипломатичного рішення на користь справедливості статуту ООН. Крім того, цей план грає на руку Росії.



Я не вважаю, що це конкретний план, тому що конкретних дій і кроків я там не бачу, а лише певне узагальнення процесів. За будь-якими узагальненнями завжди щось приховують,

– наголосив президент.

До слова, раніше вже з'явилася жорстка реакція Зеленського на китайсько-бразильський план. Глава держави відверто назвав його "деструктивним".