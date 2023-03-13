"Путін благає залишити бодай якісь українські території": для чого вони диктатору

Кремлівський диктатор все ще сподівається досягти миру на власних умовах – залишити захоплені території у складі Росії. Україна неодноразово заявляла, що розраховує лише на повну деокупацію своєї землі.

Путін зараз намагається досягти миру, тому що він програв війну, яку оголосив проти Заходу. Диктатор також програв війну на знищення України. Вона не знищена і ніколи не буде знищена. Про це 24 Каналу сказав російський опозиціонер Андрій Піонтковський.

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Він (Путін – 24 Канал) зараз бореться за своє життя. Він благає у Сі, Заходу, України, в кого завгодно дати йому якийсь шматочок української території, щоб він міг продати сотні тисяч слов'ян. Продати як почесну нічию. На 23 лютого він по не готовий, тому це абстрактні розмови,

– стверджує Піонтковський.

Коректний стиль відносин

Публіцист вважає, що більше уваги потрібно приділяти Ердогану. У серпні Зеленський прийняв його у Львові й ввічливо з ним поспілкувався. "Сі, якщо захоче, нехай приїжджає, поговоримо", – зауважив Піонтковський.

Він наголосив: на формальному рівні в України та Китаю цілком коректні відносини. Китай від самого початку не відмовився від принципу територіальної цілісності України, не визнавав ані анексію Криму, ані інші захоплення. "Крім того, він зіграв дуже корисну роль у приборканні путінського ядерного шантажу. Думаю, Зеленський йому подякує при зустрічі", – говорить Андрій Піонткавський.

Публіцист нагадав, що у Генасамблеї ООН Китай не підтримав проукраїнську резолюцію. Водночас він не приєднався до ганебної сімки – Росії, Білорусі, Еритреї та інших. "При всій повазі до китайського імператора, не бачу жодної різниці між його ефективністю у мирних зусиллях та ефективністю османського вождя", – підсумував Піонтковський.

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