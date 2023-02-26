Виключно інтереси Пекіна: які 2 мети хотів би досягти Китай своїм "мирним планом"

Китай оприлюднив "мирний план" щодо війни в Україні. Пропонуючи цей документ, Пекін заздалегідь знав, що такий план практично неможливо виконати.

Про це 24 Каналу розповів Ярослав Божко – голова Центру політичних студій "Доктрина". За його словами, жодна мирна ініціатива не може базуватися виключно на позиції, яка є вигідною лише одній стороні.

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А "мирний план" Китаю не враховує інтереси України, яка не налаштована відмовлятися від своїх територій.

"Для України точно не можуть бути компромісними будь-які сценарії, в яких ми маємо відмовитися хоча б від частини нашої землі. І будь-які мирні плани, які не містять повернення Україні контролю над Кримом і над усіма іншими окупованими територіями, не є компромісними від початку", – пояснив Божко.

Авантюра Китаю з "мирним планом"

Він додав, що українська сторона проговорила колосальну кількість разів на усіх рівнях те, що не збирається йти на жодні компроміси у питанні суверенітету.

Очевидно, Китай висував цю пропозицію, з самого початку розуміючи, що її неможливо реалізувати,

– сказав політолог.

Адже, за словами Божка, на умовах "мирного плану" Китаю насправді немає ніякої можливості знайти взаємовигідний компроміс так, щоб це задовольнило й Україну, і російське агресивне керівництво.

Голова Центру політичних студій "Доктрина" вважає, що висування такого плану з боку Китаю було доволі авантюрним. За словами Божка, Пекін взявся висловлювати такі "мирні" пропозиції з 2 причин.

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Китай хоче "вколоти" США та колективний Захід

По-перше, Китай використовує цю можливість лише для того, аби ще раз додатково "вколоти" США і весь колективний Захід. Пекін намагається показати, що, мовляв, він виступає за перемир'я, стабільні довгострокові та раціональні взаємини між країнами.

Китай намагається виглядати мудрим, мирним та договороздатним на тлі США, які Пекін звинувачує у постійному розпалюванні агресивних воєн та конфліктів по всьому світі,

– зазначив політолог.

Він додав, що "мирний план" Китаю – це радше про іміджеве позиціювання цієї країни на міжнародній арені.

Чому Пекін не хоче допустити поразки Росії

По-друге, за словами політолога, насправді "мирні" пропозиції Пекіна не означають, що ця країна стала на бік Кремля.

Всі ідеї Китаю базуються не на реалізації тих чи інших інтересів Росії, а виключно на власних інтересах. Пекін не хоче, аби Росія програла остаточно,

– наголосив Божко.

Китайська влада не хоче допустити, аби Москву вивели з міжнародної антизахідної поліції, до якої, окрім Росії, вже долучилися Китай та Іран. Поки що ця коаліція не оформлена на основі постійних договорів, як, наприклад, НАТО. Однак вже помітна координація між цими країнами.

"Мета Китаю полягає у тому, щоб коли розпочнеться активна фаза китайсько-американського протистояння, Росія могла певним чином допомагати Пекіну. Москва може постачати Китаю військові технології, певну сировину, а, можливо, і щось серйозніше", – пояснив Божко.

Макрон не має важелів впливу, аби Китай "злив" Росію

Після оприлюднення Пекіном його "мирного плану" Еммануель Макрон заявив, що у квітні планує відвідати Китай. Президент Франції закликав Китай допомогти чинити тиск на Росію, щоб та припинила агресію проти України. Однак не варто сподіватися, що Франція має відповідні важелі тиску на Пекін у цьому питанні.

Макрон не вплине на ситуацію таким чином, щоб Китай "злив" свого набагато стабільнішого партнера – Росію. Окрім того, для Китаю все-таки центральним є конфлікт зі Сполученими Штатами,

– зазначив політолог.

Він додав, що Франція чи Німеччина можуть шукати певні прагматичні точки взаємин з Китаєм. Але це жодним чином не посприяє миру в Україні, адже у теперішніх умовах концепція компромісу є неможливою.

Жодна зі сторін у війні не готова до компромісу

Як пояснив політолог, для компромісу у питанні війни хтось має поступитися своїми позиціями, тобто змінити свій стратегічний задум.

Ярослав Божко Голова Центру політичних студій "Доктрина" Україна, очевидно, не збирається цього робити. Окрім того, готуючись до великих наступальних дій, це і безглуздо робити. Російське керівництво так само не збирається змінювати свій стратегічний задум, зокрема у тому пункті, що Москва хоче зберегти контроль хоча б над Кримом.

Божко вважає, що миротворчі плани Макрона у співпраці з Китаєм проваляться, як і його попередні спроби умовити Владіміра Путіна на мирні шляхи вирішення конфлікту.

"Мирний план" Китаю: коротко