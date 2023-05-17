Україна погодилась прийняти мирну місію африканських лідерів: що в ОП кажуть про ініціативу

В Офісі Президента підтвердили, що Київ прийме делегацію лідерів африканських країн, яка хоче відвідати Україну та Росію і представити свій мирний план. Українська сторона готова вислухати пропозиції щодо миру.

Про це заявив заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква. Водночас чиновник наголосив, що єдиним реалістичним планом є формула миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський.

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Україна готова вислухати ідеї щодо миру

Ігор Жовква відзначив, що Україні відомо про "мирний план", який запропонував Китай, а минулого тижня Київ відвідав представник президента Бразилії з пропозиціями мирного врегулювання. Заступник голови Офісу Президента підкреслив, що Україна готова вислухати усі пропозиції, але оскільки війна йде на території України, то реалізовувати наша країна буде саме український план.

Ми знаємо про китайські ідеї. Минулого тижня Київ відвідав представник президента Бразилії. Усі пропозиції будуть розглянуті,

– наголосив Жовква.

Делегація африканських лідерів відвідає Київ та Москву

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса заявив, що він разом з лідерами Замбії, Сенегалу, Республіки Конго, Уганди та Єгипту відвідає Київ та Мокву, аби зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським та кремлівським диктатором Владіміром Путіним та запропонувати їм нову ініціативу, щоб допомогти покласти край російській війні.

За словами Рафамоси, перед візитом делегації він зателефонував 12 травня Путіну, а 13 – Володимиру Зеленському. При цьому обидва лідери погодилися прийняти делегацію.

Президент ПАР також підкреслив, що війна, яку розв'язала Росія проти України, вплинула на життя багатьох африканців щодо продовольчої безпеки. Адже зросли ціни на добрива, зернові культури, паливо тощо.