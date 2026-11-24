Кореспондентка Independence Avenue Media Марія Ульяновська в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповіла про реальне ставлення США до мирних ініціатив Меланії Трамп та кулуарні ігри в Конгресі. Вона пояснила, чому призначення нового посла України у Вашингтоні стало найскладнішим завданням для влади.

За гучними заявами з Білого дому про мир, новими ініціативами та обіцянками підтримки ховається значно складніша політична реальність. І далеко не всі сигнали, які надходять з американської столиці, варто сприймати буквально. Ба більше, Кремль не полишає спроб "відбілити" свою репутацію, особливо перед американцями.

Особливу роль у цих процесах відіграють не лише Білий дім та адміністрація Дональда Трампа, а й Конгрес, де поступово змінюється розстановка політичних сил. Для України це означає нові виклики: від боротьби за подальшу військову допомогу до необхідності вибудовувати контакти з американськими політиками, які ще не визначилися зі своїм ставленням до Києва.

То наскільки серйозними є нинішні мирні ініціативи Вашингтона, чи не перетворюється дипломатія на інструмент російського впливу та які можливості Україна може втратити через внутрішньополітичні ігри у США – про це читайте в інтерв'ю 24 Каналу із кореспонденткою Independence Avenue Media Марією Ульяновською.

Як Москва використовує Меланію Трамп у своїх інтересах

Меланія Трамп знову запропонувала провести перемир'я між Україною та Росією, але цього разу до Різдва, можливо, і велике, з повноцінним припиненням вогню, а не лише на окремих територіях. Щоправда, в Україні трішечки зі скепсисом сприймають це, бо розуміють, що Росія може знову скористатися цим моментом, як було на Херсонщині. Як на це все реагують у США? Чи дійсно Меланію Трамп називають "сірим дипломатичним кардиналом"? Чи дійсно вона набирає вагомих позицій в дипломатії?

Ставляться так само зі скепсисом, як і в Україні. В Україні ставляться зі скепсисом, тому що розуміють наслідки тих мирних домовленостей, які затверджувала, нібито курувала Меланія Трамп. У Сполучених Штатах ще й знають історію її як першої леді за час першого президентства Трампа, другого президентства Трампа.

Вона загалом не так щоб сильно була зацікавлена в публічній якійсь політичній діяльності в цілому. Тому ось ці її курування припинення вогню в Україні сприймаються досить скептично і із застереженнями.

Зокрема, тут варто говорити про кілька моментів. По-перше, перемир'я в Олешках, гуманітарна місія і все це. Це була дуже важлива ініціатива, тому що вдалося врятувати, звісно, людей від голоду.

Але тут потрібно розуміти, що Україна намагалася добитися цього від Росії, починаючи від лютого 2022 року, тобто більш ніж пів року росіяни не погоджувалися випустити людей із цієї окупованої території, де вони ж створили гуманітарну кризу. І тут раптом за посередництвом Меланії Трамп, яка раптом дізналася взагалі про це і вирішила, що ось вона принесе зараз мир в Олешки, все сталося.

Тут важливо розуміти, що відбувається поза публічною площиною комунікації цих дипломатичних зусиль. Наскільки відомо, то росіяни прийшли до Меланії Трамп, до її продюсера Марка Бекмана з пропозицією, щоб вона стала обличчям цієї гуманітарної місії, тому що їй це приносить політичні дивіденди. А росіяни, своєю чергою, погодилися на евакуацію людей з Олешок.

Тут важливе питання: а чому і для чого? І американський експерт, зокрема Ендрю Вайс пише, що ці дипломатичні кроки Меланії Трамп допомогли посилити російську пропаганду, змінивши сприйняття агресивної війни Росії. За його словами, погодившись на запропоноване Меланією нібито перемир'я, росіяни знайшли спосіб постати в ролі рятівників, а не мучителів.

І ось тут дуже важливо розуміти, у чому найбільша загроза цих зусиль Меланії Трамп. Зрозуміло, що потрібно це робити. Україні потрібно погоджуватись, тому що Україні потрібно рятувати людей, якщо немає іншого жодного способу.

Якби в когось із нас були родичі в Олешках, ми ж не знаємо, як би ми тут чинили. Але ось ці загрози зміщення фокусу, поширення російської пропаганди.

Меланія Трамп постійно говорить про звільнення російських і українських дітей замість того, щоб говорити про депортованих Росією дітей.

Я, до речі, питала про це в українського омбудсмена Дмитра Лубінця, коли він відвідував Вашингтон. Ось під час цієї зустрічі в Білому домі, де Арахамія і Лубінець стояли поруч із Дмитрієвим і російською омбудсманкою. І Лубінець казав, що він не знає, чому пані Меланія Трамп говорить це.

Він пояснював, що Україна не депортує російських дітей, не заважає їхньому виїзду назад до родичів в Росію. Але дуже цікаво, що під час пресконференції, під час його візиту до Вашингтона українська делегація дуже вихваляла зусилля Меланії Трамп.

Повне інтерв'ю з Ульяновською: дивіться відео

І ми бачимо, що тут формується такий альтернативний, дуже особистісний трек перемовин, де пан Лубінець домовляється з російською омбудсманкою, комунікує із офісом Меланії Трамп для того, щоб організовувати звільнення українських людей. Що правильно.

Але на цій пресконференції дуже багато західних журналістів, американських журналістів питали його, чи ці зусилля дійсно є настільки ефективними, настільки активними? Чи дійсно Меланія Трамп справді переймається цим питанням? На що Лубінець говорив, що якби не Меланія Трамп, цього всього не сталося б.

Він дуже підтримував її зусилля, був дуже вдячний, але вдячний настільки, що раптом зараз щось піде не так і Меланія Трамп почне говорити про депортованих російських дітей, Україні просто не буде куди відступати, тому що українська делегація на цих пресконференціях у Вашингтоні сказала, що вони довіряють посереднику Меланії Трамп дуже і дуже, що вони навіть говорять їм, що їм треба трішки більше підігравати Росії, тому що це виглядає так, ніби вони грають за Україну.

Тобто тут в комунікаційному питанні є багато неоднозначностей, тому що, як я вже сказала, ці зусилля Меланії Трамп, вони дуже потрібні, гуманітарні зусилля потрібні Україні, українським громадянам, особливо на окупованих територіях. Але завдяки чому це відбувається? Це відбувається через гуманізацію Росії, створення дискурсу про обидві сторони, які не можуть домовитися, як говорить сам президент Трамп.

І питання в тому, щодо цих майбутніх зусиль, які анонсуються, то перемир'я, тимчасове припинення вогню буде де? Це буде Костянтинівка, про яку анонсують і яку пропонують росіяни, яку росіяни не захопили повністю.

І під час також візиту до Вашингтона омбудсмен Лубінець заявив про ширші домовленості з офісом Меланії Трамп, і однією з таких важливих дуже домовленостей, які він анонсував, було її можливе посередництво в поверненні цивільних. І ось якби дійсно це можна було зробити, тому що тут м'яч абсолютно на боці росіян.

Росіяни не мали права викрадати українських цивільних, їх не можна обмінювати в межах обмінів, тому що це суперечить міжнародному праву. Росіяни не повертають цивільних нормально, вони не оголошують, хто є в їхньому полоні, де ці люди знаходяться, в яких умовах вони знаходяться.

І якщо Меланія Трамп дійсно зможе стати посередником в цьому питанні, яке не рухається взагалі по жодному з треків, хто б не долучався до цього питання, то це була б дійсно велика заслуга. Я думаю, що всі українці були б вдячні, але говорити про ці тимчасові припинення вогню не до кінця на окупованих територіях, які дозволяють росіянам просувати їхні війська, передислоковуватися, тут потрібно зважувати користь від шкоди.

На чиєму боці "грає" перша леді США

Щодо "відбілювання" росіян. Віткофф називав Путіна миротворцем. Чи це може умисно робитися? Трамп, з одного боку, називає Путіна своїм другом, а Меланія Трамп намагається допомогти росіянам. Чи не варто її записувати ані в одну команду, ані в іншу? Маю на увазі, колись казали, що вона ледь не "завербована українськими спецслужбами агентка". Тобто бачимо, що навряд чи вона працює виключно на Україну. Чи дійсно її можна назвати нейтральною?

Це хороше питання. Я б тут не робила однозначних висновків. Я знаю, що в нас вдома люблять мислити в категоріях зрада-перемога, друг-ворог. Але в контексті американської політики, особливо зараз, це не дуже доречні порівняння, особливо в контексті адміністрації Трампа.

Тому що однією з тез, з якою погоджуються більшість американських експертів і політиків, це те, що в Дональда Трампа немає ідеології, в яку він вірить. Тому він так швидко змінює свою думку, змінює свої рішення. То Україна виграє, то Росія виграє, то він підтримує одну країну, то іншу. Бачимо, зараз у нас відбувається повний розворот в бік Росії, Путін друг тощо.

В контексті Меланії Трамп, то вона вже вдруге перша леді, не було в неї таких політичних амбіцій, однозначних політичних заяв, з яких можна було б робити ці висновки. Я нагадаю, що, до речі, ці заяви про те, що Меланія ледь не є агенткою Східної Європи в Білому домі, вони з'явилися після того, як Дональд Трамп сказав, що він ось сидить вдома, каже, що росіяни хочуть миру, а Меланія його нібито питає: "Але я бачу, що тут обстрілювали цивільні міста. Щось не дуже це видно".

Тобто це не її слова, це ми чуємо з вуст президента Трампа. Ми не знаємо, наскільки це відповідає дійсності, чи не створює це завчасно такий образ, таке ставлення до Меланії як до можливої посередниці, тому що ці заяви були до того, як вона стала таким посередником в поверненні українських дітей, депортованих Росією, до речі, а не українських і російських дітей, як вона про це каже.

Тому тут це дуже неоднозначна ситуація, до якої треба ставитися дуже обережно, особливо в питаннях того, як це комунікується.

Тому що нібито ініціатива хороша, вона покликана допомагати рятувати людей, повертати українських дітей. Але те, як вона комунікується, створює дуже багато шкоди.

Тому що це те, що намагається робити президент Трамп своїми заявами, говорячи про те, що це війна через ненависть Зеленського і Путіна, що це два лідери, які обидва хочуть миру, просто не знають, як його досягти, про обидві сторони, про те, що і там, і там гинуть люди. Тобто прирівняння жертви і агресора відбувається на всіх рівнях.

А нам потрібно розуміти, що американська підтримка, американська допомога базується на сентиментах американського народу, американських виборців. І вони підтримують Україну, тому що вони бачать, що Росія обстрілює цивільних, що Росія чинить агресію, що Росія чинить воєнні злочини.

Тому тут може бути намагання трошки розмити ці кордони для того, щоб підтримка американських виборців падала, тому що нібито ж не все так однозначно, і там люди страждають, і там люди страждають. Але це дуже небезпечний дискурс для України, загалом для міжнародного права і розуміння міжнародного правопорядку.

Чи є в США серйозне ставлення до мирного процесу

Після зустрічі Сі, Трампа і Путіна в Китаї Трамп сказав, що обидві сторони хочуть завершити війну. Після цього українські переговірники разом із Зеленським спілкувалися і з європейцями, і з Кушнером, і з Віткоффом. Ті запевняли, що гарантію безпеки у вигляді п'ятої статті НАТО нібито нададуть. Так лунає, ніби ми до чогось рухаємось. Чи говорять про мирний процес у Штатах? Чи це серйозно, чи досі тиск на Україну? Бо ми досі не розуміємо, чи це ілюзія мирного процесу, чи дійсно варто розуміти, що колись такий мир буде завдяки зусиллям Трампа і його команди.

Давай почнемо з цього саміту в Китаї, і загалом його в Сполучених Штатах дуже розкритикували навіть конгресмени-республіканці, але писали загалом про те, що дійсно це була історична подія, чи не вперше лідери трьох найбільших ядерних держав зустрічаються, але окрім фотографій і позування вона не принесла жодних конкретних видимих результатів.

І наголошували на тому, що у всіх трьох лідерів були абсолютно різні пріоритети. Володимир Путін хотів говорити про Україну і повернути Росії ось цей образ того, що він бере участь в перемовинах, дипломатичних зусиллях з двома іншими найпотужнішими лідерами світу. Дональд Трамп хотів говорити про ядерне роззброєння, а Сі – отримати можливість прихистити цю зустріч, провести її на території Китаю і показати Китай як такий центр світової дипломатії.

Щодо порівняння з Ялтою, тут теж було дуже багато критики, особливо цікава була стаття видання The Atlantic, там Енн Епплбаум писала про те, що це було повторення історії, але радше повторення як фарс. Тому що вона казала, що в 1945 році лідери трьох держав змогли переділити світовий правопорядок і віддати, по суті, на поталу Радянському Союзу держави Східної Європи, які під окупацією потім 50 років жили і страждали.

Так вона каже, що цього разу це була видимість і намагання створити видимість Ялти, але в жодного з трьох світових лідерів зараз немає такої влади і таких повноважень, щоби вирішувати щось за інші країни. Вона навіть навела приклад того, що Дональд Трамп зменшив підтримку України настільки, що Америка більше не має важелів впливу на рішення України і на те, яких ударів Україна буде завдавати і куди, і чи буде дослухатися до американської дипломатії загалом.

І аналітичний центр Брукінґз також говорив про те, що ця зустріч показала, наскільки змінилася ситуація ось цього трикутника Китай-Москва, Китай-Росія-Сполучені Штати, що в 70-х Вашингтон був в центрі цього трикутника, використовуючи протистояння Китаю і Росії, то зараз в центрі трикутника Китай, який має вплив на росіян і водночас має лідера Сполучених Штатів Дональда Трампа, який сам послаблює позиції Сполучених Штатів.

Тепер, якщо говорити про перемовини і про те, чи є видимість результатів, чи це є видимість діяльності. Сполучені Штати намагаються бути посередником цих перемовин за участі адміністрації Дональда Трампа вже скоро майже два роки, і мені здається, що поки відчутних результатів українці не помітили.

Ми ходимо по колу постійно, нібито відбувається якесь, ось уже скоро буде якась домовленість, висуваються різні пропозиції, росіяни тягнуть лінію, нібито вони погоджуються, а потім в останній момент говорять, що ні, на таке ми погоджуватися точно не будемо, і по суті від своїх максималістських вимог не відступають.

І що ми бачимо зараз? Після розмови з президентом Зеленським, найімовірніше, там була помилка перекладу чи помилка розуміння того, що пообіцяв Джаред Кушнер, тому що президент сказав, що ледь не гарантії статті п'ятої Україні дають. Потім Джаред Кушнер роз'яснив, що ні, це не буде гарантії статті п'ятої статуту НАТО, це буде щось на кшталт цього, що нібито президент Трамп дуже не проти, якщо це буде відповідати інтересам Сполучених Штатів.

Президента спитали про це, він загалом сказав на пресконференції в п'ятницю, що це такі переговорні тактики. Тобто немає взагалі розуміння, що мається на увазі під цими гарантіями. Чи це є юридично зобов'язальні гарантії, чи це знову декларації на кшталт Будапештського меморандуму.

І в Сполучених Штатах всі вихідні були дуже бурхливі дискусії щодо того, що ось Росія погоджується нібито на гарантії безпеки для України за прикладом статті 5 НАТО. Росіяни 20 листопада заявили, що Рябков заявив, що пошук формули квазічленства України в НАТО або спроби знайти креативне рішення в цій сфері для Росії неприйнятний варіант.

Тобто ми знову бачимо, що росіяни створюють цей штучний попит, нібито зараз ось-ось досягнуть якоїсь домовленості, а потім кажуть: "Ні, на таке ми погоджуватися не будемо". І загалом американські експерти зараз говорять, що це і не дивно, тому що в самих прерогативах Росії будь-які гарантії безпеки для України від Заходу є неприйнятною формулою, тому що Росія хоче мати Україну під своїм впливом.

Це є однією з причин ось цієї "спеціальної операції" Путіна, першопричин війни, як він їх називає. Тому очікувати, що тут буде якась зміна від Росії, досить наївно.

І ще цікаво, що в цих перемовинах зараз росіяни отримали перемогу, тому що їм вдалося змістити фокус із того, що потрібно закінчувати російську агресію, російську війну на території України, яку закінчити можна тільки тим, що Росія відведе свої війська. І вони змінили дискурс за допомогою адміністрації США в бік того, що тепер вирішується загалом система безпеки Європи, що в 2022 році про це росіяни навіть не могли мріяти.

А зараз ми в цій точці, де Сполучені Штати говорять, що ні, нам дійсно треба поміняти систему безпеки Європи. Європейці говорять, що в нас є система безпеки, на яку і Росія погоджувалася 10 років тому, і все всіх влаштовувало. Тому експерти говорять зараз, що це чергове коло пошуку різних рішень, на які росіяни заводять Сполучені Штати під видимістю дипломатичних зусиль, які за своєю суттю результатів ніяких поки не приносять.

Чи зміниться щось для України після початку роботи нового Конгресу

Washington Post пише, що Трамп намагається пришвидшити мирні зусилля щодо Росії, тому що Конгрес матиме повноваження накласти жорсткіші санкції на Росію і мати більш жорстку позицію у січні. Чи дійсно зараз вже почалася боротьба? Є республіканці, які відхрещуються від Трампа і розуміють, на чиєму вони будуть боці вже зараз, не тільки з січня, тобто для того, щоб не втратити свої посади, свої політичні бали, залишитися в політиці. Чи дійсно ця боротьба вже почалася і до неї прикута увага, і в тому числі причина – Україна?

Це таке дуже вагоме і складне питання. Почнемо з демократів і їхнього приходу до влади в Конгресі.

Дійсно, покладати очікування, що зараз демократи в січні прийдуть і все поміняється на користь України, це досить наївно.

Тому що демократи, попри те, що вони отримали таку велику підтримку з боку американських виборців на цих проміжних виборах, вони розуміють, що це не стільки підтримка для них, як волевиявлення проти політики президента. І в своїх зараз інтерв'ю лідери демократів говорять про те, що їм треба буде сфокусуватися на "трьох C" - це corruption, chaos and cost, тобто вартість життя, хаос в американській політиці і корупція. Це будуть три таких фокуси демократів в новому Конгресі.

Потрібно розуміти, що питання зовнішньої політики не є основним пріоритетом американських виборців. Американських виборців зараз цікавить, як знизити вартість життя, вартість бензину тощо. Лише за опитуваннями перед виборами 4% виборців казали, що питання зовнішньої політики для них є пріоритетом щодо рішення на цих проміжних виборах.

Але питання зовнішньої політики – це не означає, що це лише питання України. Питання війни в Ірані – це теж питання зовнішньої політики. Тому потрібно розуміти, що Україна не є навіть серед топ-10 пріоритетів демократів зараз в Конгресі.

Вони в досить складній ситуації, тому що їм треба показати дуже вагомі результати для американських виборців для того, щоб не розгубити цю підтримку до 2028 року на президентських виборах. Їм треба буде працювати і з адміністрацією Дональда Трампа. Ми раніше говорили в подкасті про те, що він призначив керівником апарату Білого дому Стівена Міллера, який уособлює собою неможливість компромісу щодо політик президента.

Тому будемо очікувати, що це буде досить складна для них боротьба постійно із адміністрацією президента. І тому говорити про те, що вони зараз візьмуть і зроблять пріоритет надання допомоги Україні, про це говорити рано, і це було би трохи наївно.

Що відбувається зараз? Зараз вже відбувається трошки повернення України в порядок денний Конгресу. До кінця цього року Конгрес має ухвалити два великі бюджети: оборонний і федеральний бюджет на наступний рік.

І в ці бюджети поправками намагаються внести деякі положення на користь України. Але ми вже чуємо, минулого тижня NBC написало досить цікавий огляд, базуючись на розмовах із сімома конгресменами та сенаторами про те, що в Палаті представників навколо положень цього великого оборонного законопроєкту і, зокрема, положень щодо України вже відбувається міжпартійна боротьба.

Деякі республіканці в Палаті представників говорять демократам, що вони приберуть положення щодо допомоги Україні, зокрема положення щодо захисту обміну розвідданими, військова допомога, санкції, якщо демократи не приберуть свої положення щодо жорсткішого нагляду за Пентагоном та адміністрацією президента Трампа.

І тут вже відбувається ця двопартійна боротьба щодо того, що буде в цьому законопроєкті, і Україна опинилася заручницею цих перемовин. Хоча є також і конгресмени-республіканці, які казали, що цей номер точно не пройде, Україна точно залишиться в поправках до цього законопроєкту, і вони не дозволять іншим своїм колегам по партії змінити це. Але дійсно ситуація складна. В нас дуже багато друзів України, які, зокрема, і коментують ось ці рішення, що допомога Україні має залишитись. Вони не будуть вже в наступному скликанні Конгресу.

Демократи, серед них є дуже багато нових облич, які не знайомі із питаннями зовнішньої політики настільки плідно, тому треба з ними буде зустрічатися, знайомити, налагоджувати контакти, пояснювати, чому Україна важлива для інтересів зовнішньої безпеки Сполучених Штатів. Тому це така велика-велика робота.

Чи відійдуть республіканці від президента Трампа в питаннях України? Це одне з найцікавіших для мене взагалі питань щодо наступного Конгресу. Тому що логічно було би, що так, тому що саме президент Трамп і його політика призвели республіканців до такої поразки на проміжних виборах.

Тому що, по суті, президент Трамп, як я вже говорила, він не має ідеологічних переконань, і він один із взагалі небагатьох феноменів американської політики, коли президента не дуже цікавить публічна думка, думка його виборців. Тому було б логічно, аби республіканці почали відмежовуватися від президента, особливо в питанні України.

Є широка двопартійна коаліція для подолання вето президента в Сенаті, наприклад, демократам треба всього лише 11 республіканців, щоб вони голосували за допомогу Україні. Тому тут є великий простір до того, щоб в України були ці можливості, щоб в нас була хороша двопартійна коаліція і з новими членами Конгресу і Сенату також. Але це все ми побачимо вже в січні.

Чому призначити нового посла України у Вашингтоні потрібно негайно

Можливо, до того часу у нас нарешті з'явиться новий посол у Сполучених Штатах від України. Зеленський озвучив список кандидатів – це Свириденко, Кислиця, Кулеба, Клімкін, Маркарова і Сибіга. Але Зеленський сказав, що не виключає, що це може бути і військовий з високим рівнем знання англійської мови. Наскільки тривала відсутність посла нам шкодить? Ми розуміємо, що це має бути вагома особистість, яка зможе переконувати американців. Хто міг би дійсно стати найліпшим кандидатом?

Я говорила з американськими експертами, вони говорять, що це зараз найскладніша робота в українському уряді після роботи президента Зеленського. Тому що, як пояснювала мені Мелінда Герінг з Atlantic Council, це робота, яка як мінне поле. Всюди, куди не ступи, якась пастка, якийсь можливий провал. Треба дуже обережно працювати.

Водночас це дуже складна робота, але робота для людей з хорошими високими амбіціями, які в тому списку, який ти озвучила, є однозначно. Тут питання в тому, що є люди, які розуміють складність цієї роботи і не хочуть взагалі з цим зв'язуватися, тому що ця робота, знову ж таки, вона має дуже високі ставки, високу відповідальність і дуже легко втратити політичні дивіденди, зробивши будь-яку помилку.

Знаємо, що Юлія Свириденко не погоджувалася. Сергій Кислиця дуже цікава кандидатура, тому що він працював в ООН, він має дуже хорошу англійську, він має дуже хороші контакти у Сполучених Штатах. Але мені здається, що в Сергія Кислиці є трохи інші політичні амбіції в уряді України, тому він зараз, мабуть, не захоче переїздити до Штатів.

Дмитро Кулеба був би цікавим кандидатом, але Дмитро Кулеба, наскільки я знаю, теж не хоче братися за цю роботу і теж має інші політичні амбіції. Цікаво, що серед кандидатів ми почули чинного міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Можливо, це є якимось анонсом кадрових змін в уряді українському.

Найцікавішою кандидатурою стала Оксана Маркарова. Ми раніше не говорили про те, що вона може повернутися на посаду посла. Вона зараз живе між Україною та Сполученими Штатами. Вона продовжує працювати в наглядовій раді Українського дому, розвивати цю організацію у Вашингтоні. Оксана Маркарова має дійсно чудові контакти з конгресменами і сенаторами. Вона мала прямий доступ до всіх офісів, вона була на контакті з усіма, але її кар'єра посла стала жертвою ось однієї з таких помилок, яка, по суті, навіть не була її помилкою.

Коли президент Зеленський приїхав до заводу в Скрентоні, Пенсильванія, де виробляють снаряди артилерійські для України, для того, щоб просто подякувати працівникам цього заводу. І на цю зустріч приїхали кандидати від Демократичної партії. Республіканці одразу сказали, що це була політична агітація за демократів, і вже після цього робота Оксани Маркарової в Вашингтоні дуже ускладнилася.

Тому тут питання в тому, що Оксана Маркарова була чудовим послом, має дуже широке коло контактів. Але знову ж таки питання, чи її можливе повернення не буде розтлумачено як підтримка однієї з партій в Конгресі. Для України стати заручницею такої ситуації, коли будуть говорити про те, що Україна за демократів чи Україна за республіканців, це дуже негативно. Могло би зіграти дуже злий жарт з Україною.

Це було б дуже символічно, що демократи повертаються, а з ними і Оксана Маркарова.

Власне, я тому про це і говорю, що це могло б бути розтлумачено, нібито Зеленський повертає посла, який більш прихильний до демократів. Тому тут є такий великий політичний ризик.

Я думаю, що пані Оксана також це розуміє. Але серед усіх запропонованих кандидатів і людей, які дійсно могли би виконувати цю роботу, ну, вона вже показала, як вона виконувала цю роботу і дійсно могла би продовжувати це робити далі.

Тут важливо просто розуміти, чи не захочуть республіканці знову затягнути її в цю політичну гру, що вона нібито лише за демократів, хоча в неї хороші контакти з обома партіями. Але ми розуміємо, що в Сполучених Штатах, навіть на прикладі того, що зараз відбувається щодо цього оборонного законопроєкту, що республіканці говорять, що приберуть звідти положення для України.

Республіканці, які про це говорять, це Майк Джонсон, колишній спікер Палати представників, який підтримує ідеологічно Україну, і ще один із республіканців, який теж неодноразово виступав на підтримку України. Але є ширша політична гра між партіями у Вашингтоні, тому тут Україна точно не буде в пріоритеті і може стати заручницею цих політичних ігор, що для України дуже погана територія, нам звідти краще відходити.

Чому зараз Україні важливо мати посла до приходу нового скликання Конгресу? Тому що зараз в Конгрес, в Сенат і в Палату представників зайшло близько ста двадцяти нових людей, які не були на цих посадах до цього. В них, можливо, ще не є сформована позиція щодо України і до того, як вони почнуть говорити вже сформованими реченнями своїх позицій, з ними треба працювати, щоб схиляти їх на бік України, тому що однозначно росіяни теж працюють на цій ниві.

І знаємо, що були в Конгресі прихильники Росії, такі як Анна Пауліна Луна, яка залишилася, на жаль для України, конгресвумен з Флориди, була Лорен Боберт, яку не переобрали, була Марджорі Тейлор Грін, яка пішла зі своєї посади. Тобто Україні потрібно постійно з цим працювати.

І зараз є така можливість, коли ці люди прийдуть до влади, але вони ще не зрозуміли, як цим розпоряджатися, що з цим робити. В них таке відкрите поле для можливостей, і з ними потрібно зустрічатися зараз, налагоджувати контакти зараз, пояснювати, чому для них і для їхніх виборців Україна важлива, знаходити різні кути для кожного з цих людей. Це величезна робота.

І дійсно, українське посольство це робить. Це не так, що немає посла, нічого не відбувається. В нас дуже потужне посольство, яке робить величезну роботу, але посол має доступ до зустрічей, до рівня яких представники посольства просто не мають.

Ну і щодо військових у нас, знову ж таки, крім посла, досі немає військового аташе в посольстві, що в країні, яка веде війну, для якої Сполучені Штати стратегічний партнер військовий, ну просто неможлива ситуація, і це треба виправляти на вчора.