На що Україна не піде заради миру: Сибіга окреслив "червоні лінії"

Україна неодноразово заявляла, що вона готова на безумовне повне припинення вогню. Водночас Київ не планує втілювати усі забаганки Москви.

Своє бачення завершення війни Україна разом із Європою раніше представили американській стороні. За даними ЗМІ, цей мирний план містить 5 основних пунктів, які базуються на дотриманні міжнародного права, передає 24 Канал.

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Сибіга нагадав "межі допустимого"

Під час Години запитань до уряду у Верховній Раді очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що у мирних переговорах з Росією Київ ніколи не погодиться на обмеження свого суверенітету, внутрішньої та зовнішньої політики. Зокрема, Кремль і жодна інша країна не можуть впливати на вибір України приєднатися до того чи іншого альянсу чи союзу.

Міністр наголосив, що наразі у НАТО немає консенсусу щодо членства нашої країни. Втім, вона і надалі активно працюватиме задля його досягнення.

Сибіга підкреслив, що Київ не піде на мир за будь-яку ціну. По-перше, він не визнає окуповані території російськими. По-друге, не погодиться на будь-які обмеження своєї армії, ОПК, військової допомоги союзників чи присутності їх контингентів на нашій території.