Путін щоразу вдається до цієї тактики: чому для Росії критично важливі переговори
- Володимир Путін регулярно використовує переговори як тактику, щоб уникнути жорстких санкцій проти Росії.
- Переговори зі Стівом Віткоффом не приведуть до конкретних домовленостей, однак все одно важливі для Кремля.
Переговори щодо "мирного плану" дуже важливі для Росії. Для Володимира Путіна ключовою метою є не досягнення результатів, а сам процес. У такий спосіб він сподівається уникати жорстких санкцій проти Росії.
Російський диктатор застосовує цю тактику кожного разу, коли у США розглядають санкційні пакети. Підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТРО Тарас Березовець озвучив 24 Каналу думку, що не варто зважати на переговори росіян зі Стівом Віткоффом, який прибув у Москву.
"Він застосовує цю тактику щоразу, коли Білий дім розглядає черговий пакет санкцій проти нього. Тому переговори Віткоффа з росіянами, предмет цієї розмови не має нас дуже сильно бентежити. Ні про що конкретне вони домовитися не зможуть", – сказав він.
Якими будуть результати переговорів?
Тарас Березовець зазначив, що у багатьох, зокрема, у США, виникають питання щодо того, що Віткофф представляє Штати на цих переговорах. Після скандалу з оприлюдненням йог записів з Юрієм Ушаковим багато американських політиків висловити невдоволення.
Тому я сказав би, що він має досить обмежений мандат. Навіть якщо буде досягнуто будь-яких попередніх домовленостей, у світлі скандалу, який спалахнув минулого тижня, не варто розраховувати на те, що вони реалізуються у щось конкретне,
– підкреслив він.
Тому що ці перемовини відбуваються для американців. Для президента США Дональда Трампа важливо досягнути хоч якихось домовленостей з росіянами. Водночас Україні важливо демонструвати стратегічним партнерам у Вашингтоні відкритість і готовність до цих переговорів.
Ми надзвичайно цінуємо зусилля американської адміністрації домовитися. Але водночас прекрасно розуміємо, з цим маємо справу, і те, що ці домовленості не будуть виконані самою Москвою,
– додав військовий.
Зустріч Путіна та Віткоффа: що відомо?
2 грудня відбулася зустріч Володимира Путіна та Стіва Віткоффа. Переговори тривали майже 5 годин.
Директор Російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмитрієв назвав переговори у Москві "продуктивними". Водночас радник Путіна Юрій Ушаков зазначив, що розмова була "конструктивною, вкрай корисною і змістовною".
Під час зустрічі Кремль отримав ще 4 документи, окрім плану з 28 пунктів. Однак компромісного варіанту щодо мирного плану для України наразі не досягнуто.