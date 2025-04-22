Може обернутись катастрофою: що не так з мирним планом, який запропонували США Україні

Сполучені Штати запропонували Україні мирний план, в якому більшість пунктів суперечать Конституції України. Українські дипломати повинні пояснити відмову від них та залучити до цього Європу.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що найнебезпечнішим пунктом є визнання Криму за Росією. Це може стати справжньою катастрофою не лише для нашої країни.

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Що не так з мирним планом США

Видання The Wall Street Journal представило "розширений мирний план" від США. Він включає не лише визнання Криму російським, а й припинення вогню, відмову України від вступу до НАТО. Крім того, Вашингтон не визнає окуповані території російськими, але водночас не вимагає, щоб Росія виводила з них війська.

На думку політолога, така пропозиція від США подається як "вибір пунктів" для України – про дещо ми можемо говорити, про дещо – ні. Так, радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко заявив, що Україна не обговорює з США питання територіальної цілісності, адже це суперечить Конституції.

Цікаво, що самі США у 2018 році, коли президентом був Трамп, прийняли "Кримську декларацію", яка підтверджує невизнання анексії півострова Росією.

До територіальної цілісності можна віднести й питання вступу України в НАТО. Рейтерович зазначив, то тут треба говорити не про відмову України від вступу, а про те, що це питання можна відкласти. В іншому випадку – НАТО покаже свою слабкість, де Росія має право вето на вступ країн до Альянсу. Ба більше, курс на вступ у НАТО прописаний у Конституції, яку під час війни змінити не можна.

Тобто тут можна говорити так – спершу завершимо війну, подивимось, чи буде мир тривалий, а потім Україна буде приймати політичні рішення та думати, як виходити з певних ситуацій. Зараз же переговори тривають і всі ці плани є предметом дискусії,

– пояснив він.

Політолог додав, що Україні потрібно аргументувати свою відмову від певних пропозицій США. Адже тут питання не в здатності Києва іти на компроміси, а в реакції Росії. Цим повинні займатись професійні українські дипломати. які б залучили до процесу європейських партнерів.

Історія з умовним визнанням суверенітету Росії над територіями України може бути катастрофічною для величезної кількості європейських країн. Робити це – стріляти собі в ногу,

– підсумував Рейтерович.

До речі, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок також повідомив, що визнання США Криму за Росією є прецедентом у міжнародному праві. Це створить багато загроз у світі – від претензій Китаю на Тайвань до намірів інших диктаторських режимів розпочинати війни.