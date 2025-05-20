Політолог розібрав, наскільки прийнятним може бути "сильний мирний план" від США

Перший з 22 пунктів мирного плану, який США розробили за підсумками зустрічей у Лондоні, передбачає всеосяжне припинення вогню. Під час переговорів у Стамбулі держсекретар США Рубіо дав зрозуміти, що Сполучені Штати представили "сильний мирний план". Путін розглядати його відмовився.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в етері 24 Каналу висловив думку, що цей план, про який нагадує посланець американського лідера Келлог, не є сталим, він буде змінюватися.

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Результати опитування українців щодо мирного плану США

Аналізуючи американський мирний план, політолог замислився над питанням, куди поділися українсько-європейські пропозиції мирного врегулювання війни. Саме вони, з його слів, під час нещодавнього громадського опитування отримали чималу підтримку українців – 51%, а от американські пропозиції – 29% голосів.

"Доведеться просувати й українську сторону, бо якщо ми хочемо досягти компромісу на перемовинах, то вони мають бути "завізовані" українським суспільством. Поки що ці 22 пункти мають підтримку серед українців менше третини, це серйозний сигнал", – зазначив Чаленко.

Трамп виправдовує Путіна

Політолог наголосив, що наразі лідер США показує певну прогнозованість. З його слів, коли Трамп готується до зустрічі чи телефонної розмови, він діє у двох полярностях. З одного боку, якщо він вважає статус свого опонента нижчим, то максимально його атакує. Якщо вважає статус співрозмовника вищим – відбувається виправдання.

Щодо Путіна воно звучить постійно. Якщо ми побачимо рішення про припинення вогню, що намагалися витиснути з російського диктатора, це буде успіх з боку Трампа, європейської коаліції, України, але головне, щоб не більше, щоб Путін не зміг протиснути свої ультимативні вимоги,

– наголосив Чаленко.

Наприклад, щодо українських регіонів, гуманітарних питань, нейтралітету України. Зараз питання у тому, як зупинити збільшення апетиту російського диктатора. Політолог підкреслив, що точно не слід задовольняти його забаганки.

Нагадаємо, що 19 травня Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Американський лідер вбачає, що у переговорному процесі може бути прогрес, тому посилювати санкції проти Росії поки що США не будуть. Свій діалог з очільником Кремля Трамп обговорив з лідерами Європи. Як відреагували європейські політики на це – читайте в матеріалі.