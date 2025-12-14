Укр Рус
Зеленський допустив, що Росія може піти на компроміс за 2 умов
14 грудня, 13:02
2

Зеленський допустив, що Росія може піти на компроміс за 2 умов

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Зеленський вважає, що США можуть змусити Росію піти на компроміс.
  • Президент назвав дві необхідні умови.

Напередодні нового раунду переговорів щодо мирного плану, який має відбутися у Берліні, Володимир Зеленський зробив низку заяв. Зокрема, глава держави висловив впевненість, що тиск США змусить Росію піти на компроміс.

14 грудня Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами. Президент наголосив: якщо США й надалі демонструватимуть бажання закінчити війну на високому рівні, росіяни будуть змушені відмовитися від своїх максималістських вимог, передає 24 Канал.

Що потрібно, аби Росія погодилася на мир?

Зеленський заявив, що Україна обговорює з США не лише двосторонні відносини, зокрема гарантії безпеки, а й реагування на сигнали з боку Росії.

Він підкреслив, що прямого діалогу з російською стороною у Києва немає.

Позицію Росії, її кроки, вимоги та готовність до компромісів Україні передають США.

На думку Зеленського, якщо буде тиск з боку США та партнерів, і Вашингтон надалі активно прагнутиме завершити війну, Росія змушена буде йти на компроміс.

  • Нагадаємо, що оновлена версія мирного плану Трампа передбачає виведення ЗСУ з Донбасу і створення на тій території демілітаризованої буферної зони, яка буде міжнародно визнана Росією.
  • Україна відреагувала на цей варіант мирної пропозиції. Вона надіслала у Вашингтон відкореговану версію плану. З нього виключили пункти про виведення військ та відмову Києва від вступу до НАТО.
  • За даними ЗМІ, адміністрація Трампа готова надати Україні гарантії безпеки, які будуть затверджені Конгресом США і матимуть юридичну силу на зразок статті 5 НАТО.