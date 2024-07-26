Яким може бути "мирний план" Трампа для України: ексдержсекретар республіканця розкрив

Колишній державний секретар США Майк Помпео виклав можливий "мирний план" Дональда Трампа стосовно України у разі його перемоги на президентських виборах у Сполучених Штатах.

Оприлюднений план передбачає збільшення військової допомоги нашій державі та її членство в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі. Помпео переконує, що наразі немає "жодних доказів" того, що Трамп у разі перемоги схилятиме Україну до капітуляції.

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Яким може бути "мирний план" Трампа

Помпео вважає, що через "слабкість адміністрації Джо Байдена" наша держава опинилась "зі зруйнованими містами, сотнями тисяч убитих, мільйонами біженців і без засобів для перемоги". На думку колишнього державного секретаря США, "план успіху" для України від, ймовірно, майбутньої адміністрації Трампа полягатиме у наступному:

розкрити енергетичний потенціал США, відновити зв'язки з Саудівською Аравією та Ізраїлем і працювати разом проти Ірану;

запровадити реальні санкції проти Росії, зокрема скасування виключень для російських банків, якщо їхні операції пов'язані з видобутком енергоносіїв – найважливішим джерелом доходів для військової машини Кремля;

нарощувати американську оборонну промисловість і зобов’язати союзників у НАТО витрачати не менше 3% ВВП на оборону;

створити програму "ленд-лізу" для України на 500 мільярдів доларів, яка передбачає взяття військової допомоги в борг, а не безоплатно;

зняти всі обмеження на типи озброєнь, які Україна може отримати та використовувати.

Згідно з таким "мирним планом" також відбувається демілітаризація Криму, Україна відновлюється коштом заморожених активів Росії та якнайшвидше вступає до НАТО і ЄС, а Альянс створює фонд для озброєння Києва на 100 мільярдів доларів, де частка Сполучених Штатів становить 20%.

Ці кроки дозволять пану Трампу встановити умови угоди. Війна припиняється негайно. Україна розбудовує значні оборонні сили, щоб Росія більше ніколи не нападала. Ніхто не визнає російську окупацію та анексію українських територій,

– каже Помпео.

За його словами, якщо Росія виконає ці умови, Захід поступово скасує санкції. Вони будуть повністю зняті, як тільки Україна стане членом Північноатлантичного альянсу і Євросоюзу. Він стверджує, що ці кроки, а не "напівзаходи адміністрації Байдена", допоможуть закінчити війну.

Ексдержсекретар США переконаний, що дії Трампа встановлять міцний мир, забезпечать Європі тягар його підтримання та відновлять свободу і безпеку на континенті. Водночас чинний кандидат у президенти раніше заявляв, що хоче завершити війну в Україні "за 24 години".

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що Путін не напав би на Україну з двох причин. На думку республіканця, перше це те, що за свого президентства він підтримував ціни на нафту та газ низькими. Другою причиною вторгнення Трамп назвав вихід з Афганістану.