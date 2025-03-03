Кулеба пояснив, чому план Трампа щодо України не працює, та оцінив загрози

Дональд Трамп утрапив у пастку власних амбіцій, адже прагне швидко закінчити війну, а для України запропоновані ним умови неприйнятні. Цим і можна пояснити агресію президента США у бік Володимира Зеленського у Білому домі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на колонку ексглави українського МЗС для The New York Times.

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Як оцінив Кулеба мирний план Трампа по Україні

Дмитро Кулеба написав, що Дональд Трамп зробив припинення вогню в Україні центральним пунктом своєї зовнішньої політики. Саме тому "не може дозволити собі зазнати поразки".

Він не може не укласти угоду і, звичайно, не може допустити, щоб Україна стала для нього тим, чим Афганістан став для (Джо – 24 Канал) Байдена – зовнішньополітичним провалом, який визначив його президентство,

– мовиться у колонці.

На думку ексглави МЗС, Владімір Путін розуміє це та може погодитися на припинення вогню, щоб отримати максимальну вигоду від Трампа. Проте він не поступиться своєю стратегічною метою – знищенням України, тому війна, зрештою, відновиться.

Кулеба наголосив, що він не згоден з тим, що Путіна задовільнить обіцянка не приймати Україну в НАТО. Адже, якби справа була лише в цьому, то російський президент "не прийняв би так легко вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу у 2023 році".

Кулеба нагадав, що сьогодні кордон НАТО ближчий до Санкт-Петербурга, ніж український – до Москви.

Окрім того, ексміністр зауважив, що європейці розуміють, що Україна прагне такої угоди, "яка не знищить її як державу". Ба більше, Європа після виступу віцепрезидента США Джея Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції живе у "новій реальності":

"Європейські лідери, які ще в лютому на Мюнхенській конференції чули повчання Венса, вже тоді зрозуміли, що не зможуть просто перечекати другий термін Трампа, як це було під час його першої каденції. Ті ж, хто досі сумнівався, остаточно переконалися після подій п'ятниці", – мовиться у матеріалі

Кулеба нагадав, що Європа вже зробила важливі кроки й обіцяє зробити більше, але наголосив, що немає відповіді "на головне питання щодо майбутнього України та всієї Європи: коли? Коли ці ідеї перетворяться на реальні рішення?"

Європа повинна запропонувати альтернативну угоду щодо українських корисних копалин, а також конфіскувати заморожені російські активи та використати їх для фінансування виробництва й закупівлі зброї, у тому числі у Сполучених Штатах,

– написав Дмитро Кулеба.

Зрештою ексглава українського МЗС резюмував, що Європейський Союз, Велика Британія та Норвегія не змогли б повністю замінити США як головного союзника України, але ці прагматичні рішення одразу б підняли роль Європи та дали Україні необхідний простір для дихання.