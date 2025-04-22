Трампівський "мир": в Україну можуть зайти миротворці та європейські сили – NYP
- Команда Трампа розглядає введення миротворчої місії в Україні для контролю за припиненням вогню між Україною та Росією.
- Україна нібито готова визнати 20% окупованої землі "де-факто" російською, але не "де-юре".
Так званий "мирний план" Трампа може передбачати розміщення миротворчих сил в Україні. Контроль за припиненням вогню хочуть передати спільній комісії з Росії, Україною та третьою стороною.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The New York Post. Команда Трампа розглядає варіант введення миротворчої місії для контролю за припиненням вогню між Україною та Росією.
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Команда Трампа пропонує миротворців для України
Серед ідей – створення спільної комісії та розгортання європейських сил на українській території.
У разі припинення вогню в Україні можуть з’явитися так звані "сили стійкості". Ці сили складатимуться з представників України, Росії та третьої країни, яка не є членом НАТО.
Сили стійкості – це частина гарантій безпеки, яких хочуть українці, і ми сподіваємося, що вони їх отримають,
– сказав чиновник.
Також йдеться про можливу участь США – не військову, а фінансову. За даними ЗМІ, команда Трампа також обговорює питання територій. Україна, за словами посадовця, нібито готова визнати 20% окупованої землі "де-факто" російською, але не "де-юре".