Трамп серйозно налаштований укласти мирну угоду якнайшвидше, – президент Фінляндії

Президент Фінляндії Александр Стубб провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Він наголосив, що його наміри закінчити війну варто сприймати серйозно.

Перемовини можуть початися ще до інавгурації, каже він. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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На що розраховує Трамп

За словами Стубба, Трамп прагне укласти мирну угоду якомога швидше. Він зазначив, що "існує вікно можливостей для переговорів між виборами та інавгурацією".

Ми в Європі та в усьому світі повинні розуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований укласти мирну угоду якнайшвидше,

– сказав він.

На кліматичному саміті COP29 в Баку Стубб окреслив чотири основні умови, які можуть сприяти встановленню миру в Україні.

Першою умовою він визначив розв'язання питання територіальних суперечок, результат якого ще невідомий. Другою умовою є забезпечення гарантій безпеки, третьою – досягнення справедливості. Четвертий аспект стосується відновлення України, яке Стубб вважає "легшим завданням" порівняно з іншими.

Нагадаємо, Трамп може зняти екологічні обмеження на видобуток нафти, що значно опустить ціну на неї. Це може стати великим ударом по російській економіці. У наступному році Росія планує 75% доходів бюджету отримати від продажів газу та нафти.