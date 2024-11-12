США можуть оголосити дату припинення вогню: що означає нова заява Туска

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що потрібно готуватися до ініціатив новообраного президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні. Але насправді як воно буде далі – ніхто зараз конкретно не скаже.

Про це 24 Каналу розповів громадський діяч і науковець з Польщі Ришард Купідура, прокоментувавши заяву Дональда Туска про мирний план Трампа. Прем'єр-міністр Польщі припустив, що найближчим часом можна очікувати на певні декларації щодо дати припинення вогню, гарантій безпеки для України тощо.

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Чого очікувати від Трампа

Як наголосив Купідура, Європа зараз готується до того, що Сполучені Штати перестануть брати активну участь в безпекових питаннях у цьому регіоні. Це напряму стосується й підтримки України у повномасштабній війні, яку розв'язала Росія. Тому усі мають бути готові навіть до найбільш негативних сценаріїв.

Насправді зараз можна лише робити підсумки політики Демократичної партії на чолі з Джо Байденом. Що робитиме Трамп – є лише здогадки. Ситуація може розвиватися по-різному.

Колись, можливо, Трамп буде навіть відхрещуватися від своїх заяв про закінчення війни за 24 години. Усі знають, що Росія не виконує ніяких домовленостей. Та й політики часто багато обіцяють у передвиборчій кампанії, а в процесі роботи все йде по-іншому.

Колись президент Зеленський говорив, що варто просто перестати стріляти. А вийшло так, що він є очільником держави, яка дала гідну відсіч агресивній політиці Росії. Можливо, у випадку з Трампом відбудеться щось схоже. Візьмемо до уваги відверто низьку, якщо й не нульову договороздатність Росії. Трамп може піти на цей виклик і також долучитися до того, аби дати відсіч Росії. Але як все буде – дізнаємося аж за 2 місяці,

– сказав Купідура.

Додамо, західні ЗМІ повідомляли, що наразі немає затвердженого так званого "мирного плану" Трампа щодо війни в Україні. Його радники нібито пропонують заморозити війну на теперішній лінії фронту та змусити Україну відмовитися від прагнень вступу в НАТО на щонайменше 20 років. Але конкретні рішення ухвалюватиме сам Трамп.