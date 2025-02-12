У лютому почнеться робота над мирним планом Трампа, – Зеленський

Президент США Дональд Трамп поки що не представив конкретного плану щодо завершення війни Росії проти України. За словами Володимира Зеленського, робота над ним лише почнеться в лютому.

Зеленський зазначив, що будь-який план має базуватися на спільній роботі та консультаціях з Україною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

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Що включатиме план Трампа

Я впевнений, що готового плану поки що немає. Чому? Тому що план не може бути суто американським. Тому що війна йде тут. І без нашої спільної роботи, без консультацій із нами, я думаю, він не може бути завершеним. У команди президента Трампа напевно є якісь напрацювання. Я впевнений, що є, тому що для них це дуже важливе питання,

– пояснив Зеленський.

За його словами, Київ поки що не отримував жодних офіційних пропозицій з Вашингтона.

"Я думаю, що лютий стане місяцем, коли почнеться ця робота. Я думаю, що президент Трамп займається внутрішніми проблемами у Сполучених Штатах, і я думаю, що це його пріоритет. Принаймні, це те, що ми бачимо у відкритому доступі, і в мене немає жодної іншої інформації", – додав президент України.

Додамо, що ще під час виборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв швидко завершити війну між Росією та Україною в разі своєї перемоги.

Після інавгурації 20 січня він публічно закликав Путіна укласти угоду, пригрозивши жорсткішими санкціями.

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог казав, що війну можна завершити протягом 100 днів, однак офіційних мирних ініціатив поки що не оприлюднено.