Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Читайте також Ризик дуже великий: WP пояснив, чим загрожує відмова Києва від мирного плану США

На які поступки не піде Україна?

Під час виступу на відкритті парламентського саміту "Кримської платформи" 24 листопада Руслан Стефанчук прокоментував хід мирних переговорів.

Він наголосив, що "червоні лінії" України ніхто не має права перетнути – "ні фізично, ні юридично, ні морально".

Ніякого юридичного визнання російської окупації українських територій. Жодних обмежень для Сил оборони України. Жодного вето на право України обирати своїх майбутніх союзників,

– пояснив спікер Верховної Ради.

За його словами, будь-який справжній мирний процес має базуватися на чіткому принципі: нічого про Україну без України, і нічого про Європу без Європи.

Цікаво! ЗМІ повідомляють, що Володимир Зеленський, імовірно, найближчим часом вирушить до США. Зустріч лідерів двох країн може відбутися вже цього тижня.

Як пройшли переговори щодо мирного плану?