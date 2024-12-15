"Трамп думає, як зупинити війну в Україні назавжди": Майк Волтц зробив гучну заяву

Завершення війни в Україні є однією із передвиборчих обіцянок новообраного президента Трампа. Його команда вже взялася за пошуки шляхів до миру.

Майк Волтц, кандидат на посаду радника з нацбезпеки, в інтерв'ю телеканалу CBS пояснив, якого саме миру намагатиметься досягти Трамп, передає 24 Канал.

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Не просто зупинити вогонь

Посадовець зауважив, що наразі команда Трампа ретельно працює над стратегією щодо завершення війни в Україні.

Який вигляд має успіх у відповідності до наших інтересів? Як ми закінчимо війну? Хто за столом? Як ми можемо змусити всі сторони сісти за стіл переговорів, і якими є рамки для угоди? Це речі, які ми обдумуємо,

– поділився Волтц.

Коментуючи зустріч Зеленського і Трампа у Парижі, радник зазначив, що важливо відновити стабільність і покласти кінець кровопролиттю. І команда нового лідера США думає, як закінчити війну назавжди, а не лише на деякий час призупинити.

До слова, раніше Трамп вже виступав із закликом про припинення вогню до обох сторін.

За даними ЗМІ, він планує досягти угоди про перемир'я між Україною та Росією в перший день свого президентства.