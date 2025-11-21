Журналіст 24 Каналу Даніель Ткіє пояснив, що американський "мирний план" викликав критику серед іспанців через неприйнятні для України умови.

Як іспанці реагують на "мирний план" США?

У посольстві Німеччини в Іспанії відбувся захід за участю дипломатів США, Іспанії, Франції, Литви та з представниками аналітичних центрів й іспанською молоддю.

Іспанські сенатори прагнули детально зрозуміти поточну ситуацію на полі бою та реальний стан справ в Україні. Дискусія охопила санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл" та інші можливі важелі впливу.

Очільник комісії з міжнародних відносин сенату Іспанії висловив впевненість, що руйнування російської економіки стане основою для укладення мирної угоди.

Окремою темою обговорення став свіжий план, опублікований напередодні зустрічей – нова "щедра пропозиція" США щодо України, яку активно дискутували в посольстві,

– наголосив Ткіє.

Що не розуміють американці про позицію України?

Дипломати, зокрема німецькі та американські, цікавилися, чи може Україна погодитися на ці умови. Сама пропозиція свідчить про те, що американська адміністрація не розуміє України та не усвідомлює, на що українська сторона може погодитися.

Важливо! Мирний план Трампа пропонує різке обмеження військових можливостей України й фактичну відмову від деокупації, а натомість передбачає для Росії легітимізацію захоплених територій і зняття міжнародного тиску.

Проблема полягає в тому, що особи на кшталт Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера просто не розбираються в питаннях України.

"Можливо, це лише стартова пропозиція, і за зачиненими дверима ведуться інші переговори, про які нічого не відомо. Однак умови, які стали публічними – скорочення чисельності ЗСУ, здача далекобійної зброї та передача Донбасу Росії – неприйнятні для жодного українського політика, який має хоч якийсь рейтинг у соціологічних опитуваннях", – підкреслив Ткіє

Саме це повідомлення намагалися донести українська сторона до європейських партнерів і представників американської дипломатії.

