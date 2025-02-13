Уже завтра: Ді Венс і Рубіо зустрінуться з Зеленським у Мюнхені щодо мирних переговорів

Мюнхенська безпекова конференція відбудеться 14 – 16 лютого. Очікується, що світові лідери говоритимуть про війну в Європі та оборонні витрати країн – членів НАТО. Володимир Зеленський також буде там.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Euronews. Український президент уже прямує до Німеччини, його традиційне вечірнє звернення було записане з поїзда.

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Про що говоритимуть Венс, Рубіо і Зеленський

Віцепрезидент США і держсекретар 14 лютого обговорять з Зеленським заклики Дональда Трампа до України та Росії розпочати переговори. Журналісти пишуть, що США все ж тиснутимуть на Україну.

Про те, що така зустріч планується, заявив 12 лютого сам Трамп, розповідаючи про розмови з Путіним і Зеленським.

Я щойно розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. Розмова пройшла дуже добре. Він, як і президент Путін, хоче МИРУ. Ми обговорювали різні теми, пов'язані з війною, але головним чином зустріч, яка планується в п'ятницю в Мюнхені, де віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять делегацію. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними,

– сказав тоді президент США.

З якими меседжами до Європи їде американська делегація

Ді Венс прилетів до Мюнхена 13 лютого. Він не тільки говоритиме з українським лідером, але й виступить із промовою. Можна припустити, що вона буде присвячена збільшенню Європою витрат на оборону.

Очільник Пентагона вже емоційно заявив, що Трамп не дасть зробити з "дядечка Сема" "дядечка лоха". Тобто Європа має бути готовою постояти за себе сама.