Як вибори в США вплинули на стан українських бійців: у Третій штурмовій відповіли

Наразі ситуація на фронті складається не на користь України. Російський наступ триває. Ворог залучає до атак нові сили, зокрема північнокорейських військових. Тим часом союзники не поспішають посилювати допомогу нашій державі.

Президент Зеленський неодноразово вказував на затримку із постачанням військової допомоги. Оголошені союзниками пакети, зокрема від США за адміністрації Байдена, надходять дуже повільно. Тим часом очікується, що Дональд Трамп, який переміг на виборах, може скоротити або зовсім припинити підтримку України, передає 24 Канал.

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Як позиція Заходу впливає на стан захисників

Заступник командира 3-ї ОШБр майор Максим Жорін оцінив, як події на Заході, зокрема вибори у США, впливають на стан українських воїнів.

За словами офіцера, партнери дуже слабко розуміють, що насправді відбувається в Україні. Жорін каже, що на відсутність чіткого усвідомлення реального стану справ промовисто вказують позиції країн Заходу щодо озброєння і всі ці їхні "теорії переговорів".

Військовий зауважив, що позиція Заходу відображається на фронті у двох складових: практичній, тобто відсутності достатньої кількості озброєння, боєприпасів і тд., та морально-психологічній, коли українці бачать новини й малюють собі найгірші сценарії.

Жорін зауважив, що не став би говорити, що вибори у США дуже сильно вплинули на стан українських бійців. Втім, є реалії трьох років повномасштабної війни, коли вся позиція Заходу стабільно має набагато слабший вигляд за коаліцію наших ворогів.

Спостерігаючи за подіями на Заході, нашою національною ідеєю давно має стати віра в себе та свої власні сили. І не лише віра, а й цілеспрямована робота над тим, щоб стати самодостатніми,

– наголосив військовий.

До слова, у Білому домі заявили, що Байден переконуватиме Трампа не відвертатися від України.