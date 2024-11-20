Повернувся з-за кордону, щоб захищати Україну: на Прикарпатті попрощалися з бойовим медиком
В Івано-Франківську 19 листопада попрощалися з бойовим медиком Мирославом Дебенком. Після початку повномасштабного вторгнення лікар повернувся в Україну з-за кордону, щоб давати відсіч окупантам.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеве видання Galka.if.ua.
Дивіться також У Вінниці попрощались з Віктором Хетчиковим, бійцем "Азову", який загинув у Бахмутському районі
На Прикарпатті попрощалися з Героєм
В Івано-Франківську 19 листопада попрощалися із бойовим медиком Мирославом Дебенком. Про смерть Героя стало відомо 15 жовтня 2024 року.
Відомо, що Мирослав Дебенко працював за кордоном щелепно-лицевим хірургом, але після початку повномасштабного вторгнення Росії повернувся в Україну і пішов на фронт.
В Івано-Франківську попрощалися з бойовим медиком – більше у галереї
Як пише Укрінформ, Михайло Дебенко загинув від ракетного удару на Луганщині. Його дівчина Вікторія Білицька, лікар-анестезіолог, яка разом з коханим рятувала поранених військових на фронті й зараз перебуває на службі.