Мирослава Гонгадзе через 20 років повертається в Україну
Джерело:"Голос Америки"
Журналістка Мирослава Гонгадзе повертається в Україну. Відповідне рішення пов'язане з її призначенням на посаду керівника "Голосу Америки" в Східній Європі.
У "Голосі Америки" зазначили, що з нагромадженням російських сил вздовж кордону України та в окупованому Криму, Гонгадзе інформуватиме світову авдиторію про агресивну тактику Кремля в Східній Європі та вплив Росії й Китаю в регіоні.
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Гонгадзе переїде до Києва
Гонгадзе зазначила, що "Голос Америки" відіграє важливу роль джерела новин, якому довіряють українці, і додала: "З нетерпінням очікую на можливість донести інформацію про Україну, яка є ключовим полем битви за демократію, а також більш широкого регіону, до світової аудиторії".
За інформацією мовника, Мирослава Гонгадзе переїде до Києва у 2022 році.
Київ сьогодні лінія фронту у боротьбі за демократію і я пишаюсь, що маю таку неймовірну нагоду бути на лінії фронту з дезінформацією,
– написала Гонгадзе на своїй сторінці у фейсбуці.
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Мирослава Гонгадзе у США: коротко
- Мирослава Гонгадзе – українська телеведуча та журналістка; вдова українського журналіста Георгія Гонгадзе.
- Вона отримала політичний притулок у США після вбивства чоловіка. З 2001 року Мирослава Гонгадзе разом з дітьми оселилася в передмісті Вашингтона.
- У "Голосі Америки" в Сполучених Штатах Гонгадзе працює з 2004 року. Нещодавно вона завершила річну програму для журналістів у Гарварді, під час якої приділяла увагу дослідженню стратегій висвітлення російської інформаційної війни.