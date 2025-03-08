Полковник Британії сказав, як сили Європи мають відповідати, якщо Росія зірве можливе перемир'я

Передбачається, що після підписання мирної угоди контролювати дотримання припинення вогню на лінії боєзіткнення буде миротворчий контингент у складі військ низки країн, зокрема Великої Британії та Франції. Однак є ризики, що Росія порушить угоду.

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в етері 24 Каналу зазначив, що коли буде встановлена демаркаційна лінія між українськими та російськими військами, то мають бути дуже чіткі правила поведінки для обох сторін.

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Про спроможність Європи протистояти Росії

Абсолютно очевидним і фундаментальним, зі слів полковника у відставці, є те, що будь-які європейські сили, які стежитимуть за дотриманням миру, повинні мати вогневу потужність: танки, артилерію, безпілотники, повітряну міць, аби бути здатними зупинити російське вторгнення.

Демаркаційна лінія ймовірно матиме довжину орієнтовно 800 миль. Маючи достатню вогневу міць, думаю, що європейська коаліція, в ідеалі підтримана американськими військовими повітряними силами, може охопити цю величезну ділянку,

– вважає Геміш де Бреттон-Гордон.

Російська армія, як зауважив полковник у відставці, значно ослаблена і досягла 1 мільйона втрат. Він підкреслив, що російські бійці зараз не дуже добре навчені. Тому підготовлене європейське НАТО з бронетанковою та піхотною дивізією матиме потрібну спроможність, аби протистояти спробі нової збройної агресії Росії.

"Також завдяки розвідувальним ресурсам, які є в Європи та США, зможе стримати росіян від будь-яких дій, або якщо вони щось зроблять, завдати їм дуже швидкого і потужного удару. Без американської участі зробити це буде складніше, але я абсолютно чітко розумію, що ми здатні на це", – наголосив Геміш де Бреттон-Гордон.

Армії Великої Британії та Франції, як зауважив полковник у відставці, добре навчені, в них є дуже багато техніки, частина з якої – американська, зокрема винищувачі F-35. Геміш де Бреттон-Гордон підсумував, що прем'єр-міністр Великої Британії Стармер і президент Франції Макрон сьогодні ясно дають зрозуміти, що вони впораються з цим завданням і готові його виконати.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Стармер заявив, що буде продовжувати розвивати "коаліцію охочих" захистити мирну угоду в Україні. 20 країн висловили зацікавленість увійти до складу миротворчого контингенту. Він також запевнив, що британські війська готові забезпечити дотримання угоди. Президент Франції Макрон має намір зібрати головнокомандувачів і керівників штабу Збройних сил країн Європи, аби обговорити ситуацію в Україні.