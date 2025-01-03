У Німеччині виступили за відправку миротворців в Україну

Німецький депутат Бундестагу від партії ХДС Родеріх Кізеветтер висловився за необхідність введення миротворчих сил в Україну після завершення війни. Він вважає, що альтернативи цьому немає.

Він вважає розгортання Бундесверу в Україні неминучим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Кізеветтера.

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Яка позиція Кізеветтера

На думку політика, Німеччина, як провідна економіка Європи, має взяти на себе важливу роль у забезпеченні миру та безпеки на континенті. Він наголосив, що розгортання солдатів Бундесверу в Україні є неминучим кроком.

Як найсильніша економічна країна в Європі, Німеччина повинна бути готова зробити значний внесок у забезпечення миру та європейської архітектури безпеки,

– сказав він.

Депутат підкреслив, що будь-яка миротворча місія має здійснюватися у рамках загальноєвропейської та трансатлантичної безпекової системи. Він зазначив, що ядерний захист Альянсу поширюється і на Україну.

Німеччина, за його словами, повинна зайти в України "з міцно оснащеними військами", а виключити це було б недбалістю.

Нагадаємо, чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав не поспішати з цим рішенням. А до того у Бундестазі казав, що не відправить війська до України "за нинішньої ситуації". Причому після припинення вогню він так само чітко уточнив, що не має наміру це робити.