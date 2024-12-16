Спочатку має бути мир, – Каллас про потенційну миротворчу місію в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував обговорити можливість відправки миротворчої місії в Україну. Нова очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас оцінила перспективу такої місії.

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки зробила заяву після прибуття на своє перше засідання міністрів закордонних справ ЄС на новій посаді, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Інструмент тиску на Путіна: як європейські війська могли б суттєво допомогти Україні

Чому про миротворців в Україні говорити зарано

Каллас вважає, що миротворців можна відправляти лише після досягнення миру в Україні. Проте Росія, очевидно, не хоче миру зараз.

Нова очільниця дипломатії Європейського Союзу посилається на інтерв’ю глави російського МЗС Сергєя Лаврова Такеру Карлсону, яке підтверджує, що країна-агресор досі не відмовилася від своєї мети.

Вони не відступили від своїх цілей, тому ми не можемо це обговорювати,

– каже Каллас.

Президент Франції Еммануель Макрон може ініціювати обговорення розміщення миротворчої місії в Україні під час саміту лідерів ЄС, запланованого на 18 – 19 грудня. Проте деякі європейські високопосадовці вважають подібні розмови передчасними. Такої ж думки дотримується Каллас.

Раніше вона заявила, що не виключає присутність іноземних військ в Україні. Натомість ЄС могло б відіграти свою роль у разі ухвалення цього питання.