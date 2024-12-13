Які країни можуть долучитись до миротворчої місії в Україні

З приходом Трампа до влади міжнародна конфігурація зазнає змін в порівнянні з тим, як вибудовували її демократи. Вони стурбовані тим як новий лідер США співпрацюватиме з ЄС і допомагатиме Україні. Вони навіть ініціюють відповідне завдання для американських спецслужб, щоб ті спрогнозували, як Україна буде почуватися без підтримки США.

Про це в етері 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що сьогодні Європа до цього реально готується. Один з найпривабливіших сценаріїв для ЄС – це замороження війни з надією на те, що в цей період Європа зможе виділити більше грошей на обороноздатність.

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Скільки військових можуть надіслати в Україну

Зараз політики в Європі зовсім по-іншому будуть підходити до питання безпеки. Зі слів Клочка, у 2025 році країни НАТО мають намір довести до учасників Альянсу конкретні плани стосовно того, скільки зброї вони повинні виготовляти та закупляти.

"Всі в очікуванні, що Трамп дотисне Кремль до переговорів. Це зараз триває, всі до цього готуються. Тому ініціатива про створення військової коаліції обговорювалася давно. Питання в кількості, 40 тисяч військових може бути замало, хоча це для початку теж потужно, 5 бригад зразка НАТО", – озвучив Клочок.

Вони будуть повністю озброєнні країнами-членами Альянсу, будуть виконувати миротворчу місію в Україні.

Які країни можуть долучитися до миротворчої місії

До цієї коаліції, на думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа", доєднаються ще країни Балтії, можливо і Румунія. Поки що під питанням позиція Німеччини, там вагаються з цього приводу. Якщо там на виборах переможе Мерц, то, зі слів Клочка, однозначно, що ця країна також долучиться.

Для Німеччини участь в таких миротворчих місіях дуже важлива, бо вона країна НАТО, але ніколи не долучалась до подібних операцій. Вперше вона отримала дозвіл на розміщення своєї бригади у Литві, бо після Другої Світової війни ставлення до Німеччини було доволі обережним,

– зазначив Клочок.

Візит президента Франції Макрона до Польщі, зі слів Клочка, дуже знаковий. Можливо, він відбувся через перемогу Трампа на виборах в США.

Його політика щодо швидкого припинення вогню в Україні, мовиться не про встановлення справедливого миру, а про швидке припинення бойових дій – очевидна і вона просувається. На це вказує і запрошення Сі Цзіньпіна на інавгурацію Трампа,

– зауважив Клочок.

Трамп, на думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа", намагатиметься якнайшвидше встановити спокій у світі, інше питання – наскільки він буде гарантований. В Європі ці загрози усвідомлюють. Клочок наголосив, що те, що Європа погодилася на миротворчу місію в Україні – це дуже добре і принесе ефект.

Нагадаємо, Франція пропонує надіслати в Україну в межах миротворчої місії військовий контингент. Суть місії – контролювати дотримання Росією домовленостей в разі проведення переговорів та припинення вогню. Пропонується, аби однією з цих військових бригад керувала Польща.