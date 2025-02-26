Не на всій лінії фронту, – Волкер припустив, де будуть миротворчі війська в Україні

Миротворчі війська в Україні, ймовірно, не будуть розміщені по всій лінії фронту й перебуватимуть на відстані від передової. Можливо, вони матимуть змогу реагувати на майбутні російські атаки.

Тобто основним завданням таких сил стане підтримка протиповітряної оборони України. Таку думку 24 Каналу висловив експосол США при НАТО та колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, зазначивши, що миротворчі місії виконуватимуть також інші завдання.

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Що робитимуть миротворчі сили в Україні

Колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер висловив припущення щодо перебування миротворчих військ в Україні. Він зазначив, що насамперед необхідно визначити їхню місію.

На його думку, вони допомагатимуть навчати та оснащувати українські сили й матимуть можливості для реагування на майбутні атаки з боку Росії навіть на великій відстані. Таким чином миротворчі війська безпосередньо сприятимуть ППО України.

За такої концепції їх не потрібно розміщувати по всій лінії фронту, оскільки це може бути неефективно,

– зазначив він.

За його словами, в Україні вже є досвідчені й добре навчені військові, які здатні виконувати основні функції на передовій. Європейські сили мають бути інтегровані в українські підрозділи позаду лінії фронту, де вони зможуть здійснювати навчання та надавати оснащення.

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Волкер також висловив сподівання, що в майбутньому Україна отримає перемир'я, після чого фокус знову переміститься на стримування Росії, що буде включати присутність європейських військ та забезпечення безпеки.

США, ймовірно, нададуть підтримку цьому процесу, оскільки вони прагнуть побачити більше зусиль з боку Європи. Волкер переконаний, що такий підхід дозволить досягти сталого й ефективного результату.

Видання Bloomberg повідомило, що Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові надіслати війська. Президент Володимир України заявив, що наразі між Україною та її союзниками існують розбіжності щодо необхідної кількості миротворців.