Зеленський прокоментував імовірність миротворців ЄС в Україні

Україна просила європейські країни направити війська, зокрема для оборони кордону із Білоруссю. Уряди Франції та Британії пообіцяли допомогу в рамках мирного врегулювання, водночас намагаючись уникнути прямої участі у бойових діях.

Відмова Дональда Трампа залучити США до війни в Україні спонукала європейські країни направити свої миротворчі війська на допомогу. Про це повідомив Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian, пише 24 Канал.

Яку допомогу просила Україна у західних партнерів?

Оскільки Трамп відмовив Україні у військовій підтримці, уряди Франції та Великої Британії пообіцяли направити свої війська в межах мирної ініціативи. Зеленський зазначив, що Україна просила Європу пришвидшити відправку сил, зокрема для оборони кордону із Білоруссю.

Ми просили багато чого, зокрема зброю та членство в ЄС і НАТО,

– додав лідер України.

Водночас він зазначив, що питання європейської військової присутності під час бойових дій має розглядатись дуже обережно. Зеленський додав, що лідери бояться своїх суспільств та не хочуть бути втягнутими у війну, однак рішення розгорнути миротворчі війська це "їхній вибір".

Видання припускає, що якщо Зеленський надто наполягатиме на цьому, існує ризик, що Київ може втратити фінансову та військову підтримку від партнерів.

