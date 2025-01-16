Генерал армії назвав найбільш реальну допомогу військ НАТО Україні

Миротворці деяких країн НАТО можуть бути розміщені на території України, щоб регулювати ситуацію у російсько-українській війні. Проте є нюанс, який може стати вирішальним у формуванні таких угруповань.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зазначивши, що спеціалісти Великої Британії, Франції, Німеччини та, ймовірно, Польщі можуть брати участь у підготовці наших контингентів. Це може відбуватись як на території України, зокрема на заході, так і у сусідніх державах. Мовиться про Польщу, Чехію та країни Балтії.

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Чи будуть миротворці на фронті

На думку Миколи Маломужа, дуже малоймовірно, що армія НАТО братиме участь у миротворчих місіях на лінії розмежування на території України.

Він пояснив, якщо Росія завдаватиме військових ударів по регулярних військах, наприклад, Франції чи Великої Британії, то це означатиме акт терору проти країн НАТО. Це буде оголошенням війни.

Якщо ці місії (країн ЄС – 24 канал) хоч і будуть миротворчими, то Росія, попри все, ймовірно, не зважатиме на це, що може призвести до військового конфлікту між обома сторонами,

– припустив генерал армії.

Тому найбільш ймовірним форматом залучення миротворчих військ НАТО на території України буде використання інструкторів та залучення систем протиповітряної оборони по західному кордоні України.

Маломуж вважає, що головною метою миротворців буде виявлення військових цілей, які запускає Росія та їх знищення.

Можливий такий гібридний варіант, проте введення регулярних військ (НАТО – 24 Канал) не буде. Я думаю, що Росія ніколи не погодиться на такий варіант, у США також, ймовірно, його не підтримають,

– висловився він.

Зауважимо, кореспондентка Софія Назаренко зазначила, що на засіданні у Варшаві обговорювали безпекові гарантії для України, серед яких президент Володимир Зеленський назвав можливе розміщення іноземного миротворчого контингенту. Польська сторона уточнила, що власні війська до України не відправлятиме. Проте там підтвердили підтримку вступу України до ЄС і НАТО.