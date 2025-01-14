Попри те, що це вигідно для США: що зупиняє Трампа підтримати введення миротворців в Україну

Як альтернатива вступу України в НАТО й водночас якихось гарантій безпеки розглядається введення миротворчого контингенту на територію нашої держави. Ініціатором такої ідеї був президент Франції Еммануель Макрон, проте загалом це те, що подобається обраному президенту США Дональду Трампу.

Європейці фактично вже висунули свої умови для введення миротворців в Україну, але є сумніви, чи погодиться на них Трамп. Коли можуть бути реальні зрушення у цьому питання, сказав 24 Каналу експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Коли питання миротворців зрушить з мертвої точки

На думку експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма", реальних повноцінних зрушень у питанні миротворці в Україні можна очікувати після зустрічі п'ятірки ключових європейських гравців, які, окрім підготовки НАТО до наступного політичного сезону, мають якраз обговорити питання миротворців.

Тоді буде певне визначення. Франція лобіює та просуває цей процес. Британці демонструють готовність приєднатися. Проте, на жаль, ми бачимо доволі двояку й навіть дещо дивну позицію Польщі, яка спочатку проявила ініціативу, а тепер каже, що цим мають займатися всі, окрім сусідніх з Україною держав,

– зазначив Краєв.

Така позиція, з його слів, суперечить здоровій політичній логіці. Однак це питання зрушило з мертвої точки.

Чи вигідні Трампу європейські миротворці в Україні

Європейські миротворці в Україні – це те, що Трампу також може бути цікаво, адже фактично втілює частину його програми, що європейці мають більше платити за безпеку для України й знімати відповідальність зі Сполучених Штатів Америки.

Обраному президенту США було б вигідно підтримати таку ініціативу. Втім, з тих чи інших публікацій в західних медіа випливає, що для європейців важливо отримати зобов'язання з боку Сполучених Штатів, що у випадку, якщо росіяни відкриють вогонь по європейських миротворчих силах в Україні, то тоді буде залучено американських військовослужбовців.

На залучення американських військовослужбовців обраний президент США точно не піде. Фактично це та головна причина, чому я кажу, що його всі "ініціативи" з Гренландією, Канадою, Панамою – це переговорний фін,

– мовив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Трамп побудував усю свою політичну кар'єру на зменшені зовнішньополітичної відповідальності США. Зокрема, США мають звідусіль виводити свої контингенти, менше витрачати, менше ризикувати своїми людьми, нести менше відповідальності та зобов'язань перед своїми союзниками. Навряд чи така людина може погодитися навпаки збільшити зобов'язання.

Як це пояснити його базі, яка й трималася на тому, що Трамп, мовляв, не дасть американцям помирати за кордоном. Трамп не готовий відряджати своїх військових й не готовий ними ризикувати,

– додав Краєв.

До слова, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федор Веніславський сказав те, наскільки буде реалізовано ідею миротворчої місії в Україні залежить насамперед від партнерів. Водночас міністр оборони України Рустем Умєров заявив про намір працювати над форматом введення іноземних миротворців в Україну.