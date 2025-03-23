Китай обговорює участь в миротворчій місії в Україні: як це може зіграти на руку Путіну

Китай розглядає можливість приєднатися до миротворчої місії в Україні. Цілком зрозуміло, хто зацікавлений в тому, аби КНР відправила сюди свої війська.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що питання миротворців в Україні вже давно обговорюють. І тут є свої нюанси.

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Чого добивається Путін

Як наголосив Маломуж, Сполучені Штати та Україна зацікавлені в тому, аби до нас прибули саме європейські миротворці. Російський диктатор Путін, зрозуміло, захоче притягнути сюди своїх союзників. Зокрема це й стосується Китаю.

Варто розуміти, що миротворчий контингент навряд чи допоможе гарантувати мир. Все може відбуватися за досить стандартним сценарієм. Росія буде порушувати припинення вогню, але не визнаватиме це.

Вони будуть порушувати умови припинення вогню на величезній лінії розмежування. І звинуватять Україну. Європейські війська будуть підтверджувати порушення з російського боку. А проросійські брехатимуть, що це України. Головне, що вони не зможуть присікати агресивні дії з боку Росії,

– сказав Маломуж.

За даними ЗМІ, Китай розглядає можливість участі в миротворчій місії в Україні. У ЄС вважають, що вони зможуть суттєво вплинути на Росію. Також були повідомлення, що союзники можуть відправити до України одразу дві миротворчі місії.