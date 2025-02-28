Румунія не введе миротворців в Україну, але допоможе інакше
- Тимчасовий президент Румунії Іліє Болоджан заявив, що країна не введе миротворців в Україну.
- Але певні рішення можуть бути.
Тимчасовий президент Румунії Іліє Болоджан сказав, як його країна може допомогти Україні. Румунські політичні партії обговорили це питання, а Болоджан 28 лютого провів першу пресконференцію.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Defense Romania. Нагадаємо, Клаус Йоганніс 10 лютого заявив про відставку.
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Як Румунія могла би допомогти Україні з військами
Парламент Румунії поки що не підтримує введення військ в Україну.
Щодо військ, то тут дискусія передчасна, тому що така предметна дискусія може бути, коли у вас немає припинення вогню, але є мирна угода,
– пояснив тимчасовий президент.
Утім, Румунія могла би стати центром для транзиту військ. Це ще мають всебічно проаналізувати.
"Ми повинні аналізувати речі холоднокровно, але не викликати необґрунтованих занепокоєнь, особливо в період виборів", – додав Болоджан.
Тимчасовий президент підкреслив: треба не тільки підтримати Україну, бо вона жертва російської агресії. Підтримувати Київ потрібно, бо Україна може бути лише першою жертвою, якщо в Росії нічого не зміниться.