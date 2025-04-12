Ключові учасники "коаліції охочих" чітко заявляють про це: чи відправить Європа миротворців

"Коаліція охочих" на чолі з Францією та Великою Британією окреслила чотири цілі, які будуть стояти перед військовими, які прибудуть в Україну. Серед них: безпека на морі та в небі, мир на землі, підтримка ЗСУ. Миротворча місія має бути погоджена, інакше здійснити її не вдасться.

Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт Владислав Селезньов, який розповів, що має власний досвід участі в миротворчій місії, на території Косово у 2009 році, тоді присутність там іноземних військ під прапором НАТО була можлива лише за згодою усіх сторін тодішнього громадянського протистояння.

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Як вплинути на Кремль, аби він погодився на миротворчу місію?

Присутність "коаліції охочих" в Україні під прапором ООН військовий експерт назвав нереальним сценарієм, оскільки допоки в Радбезі організації незаконним способом засідає Росія, то вона точно буде проти цього. Якщо ж під прапором НАТО, то, як нагадав Селезньов, варто згадати, що у лютому 2022 року Путін починав свою так звану "сво" в тому числі з метою недопущення присутності будь-якого солдата НАТО на теренах України.

Миротворча місія могла б відбутися в межах міждержавних тристоронніх домовленостей, але голова російського МЗС Лавров заявив, що іноземні військовослужбовці на території України стануть законною ціллю для російських дронів та ракет.

Треба шукати точки дотику з Росією, бо ми маємо отримати від неї відповідну згоду. Важелі впливу можуть бути суто економічні, радикального і тотального рівнів,

– наголосив військовий експерт.

З його слів, допоки Путін буде розуміти, що йому не бракує ресурсів для продовження бойових дії проти України, він і далі буде нехтувати домовленостями й миротворчими ініціативами. Очільник Кремля, на думку військового експерта, має можливості воювати не лише протягом 2025 року, а й 2026.

Коли в Україну можуть прибути миротворці?

Військовий експерт спрогнозував, що європейці будуть ще багато радитись, проводити саміти й форуми стосовно теми введення миротворчого контингенту в Україну, але навряд чи вони дійдуть до колективної згоди, бо вона потребує відповідних консолідованих рішень.

Не варто сподіватися на це в осяжній перспективі. Тим більше, що ключові учасники "коаліції охочих" чітко заявляють про те, що вони готові зайти на територію України в межах миротворчої місії після завершення активних бойових дій,

– зауважив Селезньов.

Аби це сталося і війна завершилась, необхідно чинити ефективний тиск на російську армію та Путіна особисто. Як підсумував військовий експерт, єдиний аргумент, який він розуміє – це сила. Тож її варто показувати.

Зазначимо, що видання Bloomberg повідомило, що Франція та Велика Британія збираються представити президенту США Трампу свій план стосовно реалізації миротворчої місії в Україні. Вони очікують, що після цього американський лідер надасть гарантії безпеки для нашої держави. Наразі до "коаліції охочих" входить 30 країн і не лише європейські, а Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія.