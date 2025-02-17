США пропонують залучити до складу миротворчих сил в Україні бразильських і китайських військових

Вашингтон розглядає можливість включення бразильських і китайських військових до складу миротворчих сил, які можуть бути розміщені вздовж лінії можливого припинення вогню в Україні. У Європі ж не хочуть розміщувати війська на лінії фронту.

США бажають, аби миротворці були своєрідним буфером між Росією та Україною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

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Який підхід до миротворців мають у США

На відміну від Франції, яка пропонує розгорнути європейський контингент подалі від лінії фронту без зобов’язань щодо бойових дій, американські чиновники вважають, що варто залучити неєвропейські країни, такі як Бразилія або Китай. Вони б розташовувалися на лінії припинення вогню як своєрідний буфер між Україною та Росією.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, за даними видання, наголосив європейським союзникам, що тільки європейські сили будуть менш ефективними у стримуванні Росії від нападу.

Водночас Москва виступає проти будь-якої присутності іноземних військ в Україні. Як зазначає The Economist, президенту США Дональду Трампу, ймовірно, доведеться тиснути на Путіна, щоб змусити його погодитися на такий формат.

"Коли п'ять союзників по НАТО розглядали питання розгортання військ на зустрічі на авіабазі Рамштайн у січні, стало очевидно, що європейські сухопутні війська будуть небезпечно розтягнуті, що створить прогалини у власних оборонних лініях НАТО. За словами колишнього американського чиновника, знайомого з цими планами, було б "подарунком Путіну", якби союзники скоротили свою присутність у прифронтових країнах", – підсумовують в The Economist.