Стармер запевнятиме Трампа щодо ролі Європи у миротворчій місії в Україні, – The Telegraph

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час майбутніх переговорів з президентом США Дональдом Трампом має обговорити потенційну миротворчу місію в Україні.

Під час розмови лідери порушать питання ролі Європи у будь-якій можливій місії, проте є США також це не омине. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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У чому Стармер запевнятиме Трампа

The Telegraph пише, що ймовірно, Кір Стармер запевнятиме Дональда Трампа у тому, що Європа здатна взяти на себе відповідальність за будь-яку миротворчу місію в Україні, але для цього знадобиться "захист" Сполучених Штатів.

Видання повідомляє, що британський прем'єр наголошуватиме на тому, що участь Вашингтона буде єдиним способом стримати Владіміра Путіна від повторного вторгнення на територію України, коли Росія відновить сили.

Також політики обговорять збільшення витрат на оборону. За даними журналістів, Стармер запевнятиме, що Британія готова "активізуватись" і відігравати більшу роль у забезпеченні фінансування власної безпеки в Європі.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у суботу, 22 лютого, прем'єр-міністр Британії провів низку телефонних розмов з лідерами ЄС, зокрема з Урсулою фон дер Ляєн, аби заручитися підтримкою збільшення військових бюджетів на континенті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше виключив направлення своїх військ до України. У Європі мають до цього інше відношення. Відправлення миротворців до нашої країни раніше розглядав президент Франції Емманюель Макрон.