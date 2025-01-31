"Європа розкололася": The Times розкрило позицію країн щодо ідеї відправки миротворців в Україну

Країни Європи розділилися в поглядах стосовно доцільності розгортання масштабних миротворчих сил на території України у разі припинення вогню на полі бою.

Про це повідомляє The Times із посиланням на західних дипломатів та офіційних осіб, передає 24 Канал. Також обговорюють потребу підтримки Вашингтону.

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Як у Європі ставляться до можливої миротворчої місії

Велика Британія, Франція та країни Північної Європи підтримують ідею європейської ініціативи щодо відправки десятків тисяч військовослужбовців у разі угоди про припинення вогню. Однак Німеччина та інші країни, як відомо, виступають проти,

– ідеться у статті.

Водночас, як зауважує видання, країни Балтії та Польща занепокоєні тим, що пропонована місія може відвернути такі необхідні ресурси від прикордонних держав НАТО з Росією, залишивши їх беззахисними перед загрозою.

Зазначається, що наразі серед європейських країн зростає консенсус з приводу того, що таке постконфліктне розгортання потребуватиме "підтримки" американського лідера Дональда Трампа і гарантій безпеки.

У коментарі виданню високопоставлене джерело в британському уряді зауважило, що Європа здатна самостійно сформувати наземні сили, якщо це буде необхідно, але міністри просили Вашингтон забезпечити "повітряне прикриття".

Припускають, що це може бути у вигляді американських батарей зенітних ракет Patriot, які можуть збивати балістичні ракети або літаки за допомогою розвідувальних і спостережних засобів, тобто можливостей, яких зараз немає у Європи.

The Times, посилаючись на джерело у британській армії, пише, що теоретично Лондон міг би відправити дивізію чисельність від 10 до 25 тисяч особового складу, але складнощі можуть виникнути через те, що війська вже розміщені в Естонії.

"Миротворчі сили ООН, що складаються з військ з таких країн, як Індія, Бангладеш і Китай, дехто вважає більш досяжними", – наголошують у матеріалі.

Однак прем'єр Британії Кір Стармер все ж обговорить це питання з лідерами ЄС і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на зустрічі в Брюсселі. Міністр оборони Джон Гілі, наполягає, аби Британія продемонструвала сильне лідерство в цьому питанні.

Водночас низка посадовців вважає, що у важливості подібних заходів ще потрібно переконати канцлерку Рейчел Рівз, оскільки чиновники побоюються, що вона побачить в Україні "грошову яму" через можливе розміщення.

Що може завадити

Також журналісти зауважують, що величезною перешкодою у цьому питанні є те, чи погодиться російський диктатор Владімір Путін на сили такого роду під час мирних переговорів з Україною під керівництвом США, якщо вони відбудуться.

Якщо Росія не купиться на цю ідею, вона мертва, а якщо США не нададуть молоток, ідея мертва. Ніколи не говори ніколи, але я не бачу, щоб цей альбатрос відірвався від землі,

– вважає високопоставлене військове джерело.

Вважають, що миротворча операція ООН є більш розумною альтернативою, на яку у Кремлі ще можуть погодитися. Йдеться про близько 100 тисяч миротворців, які можуть бути розміщені в Україні, так і в Росії. Таким чином це не потребуватиме прямої участі США.

Водночас, за даними видання, німці проти прийняття зобов'язань через невизначеність щодо майбутніх виборів. Інше європейське дипломатичне джерело сказало, що США необхідно буде залучити для забезпечення сильнішого стримування Росії.

Адже, на його думку, у Вашингтона є можливості, яких не вистачає усій Європі. Це насамперед стосується спроможностей розвідки й спостереження, а також здатності завдати масштабного удару у відповідь у разі потреби.

Є дані, що Трамп раніше пропонував США не відправляти війська і не фінансувати місію. Однак одне джерело в обороні припустило, що президента США можна переконати у зворотному, оскільки Вашингтон "не зможе тримати свої пальці трохи далі від пирога".