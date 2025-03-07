Найкраща гарантія безпеки: Туреччина могла б серйозно допомогти Україні у війні

Є інформація, що Туреччина готова розглянути відправку своїх військ в Україну у межах миротворчої місії після досягнення угоди. Однак потрібно, щоб разом із миротворцями нашу державу від можливих провокацій Росії захищала велика українська армія.

Тоді це були б надійні гарантії безпеки для України. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий аналітик Ян Матвєєв.

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"Єдина адекватна гарантія"

Ян Матвєєв зазначив, що для багатьох країн Європи було б хорошою новиною, якби Туреччина відправила своїх миротворців в Україну. Зокрема, для Німеччини, Франції, Великої Британії. Для турецького лідера Реджепа Ердогана це також хороша можливість підійняти свій статус. Також його війська зможуть отримати новий досвід.

Не думаю, що Ердоган тут може зіграти на руку Путіну. Грубо кажучи, якийсь сценарій, що його миротворці розступляться перед російськими військами. Мені здається, це невигідно для самого Ердогана. Він багато разів показував, що прогинатись під Путіна не збирається. Тому я думаю, що для України це було б нормальним варіантом,

– припустив він.

Однак будь-які миротворчі об'єднання не повинні бути на лінії зіткнення в Україні поодинці, окремо від української армії. Наше військо повинно бути збережене великим, повинно бути виділено фінансування для цього. Також зброя, щоб переозброювати армію, поповнювати її.

"Тільки тоді буде якась гарантія безпеки. На мою думку, єдина адекватна гарантія – це не просто миротворці, але й велика українська армія, яка буде захищати Україну у такій складній ситуації від будь-яких подальших можливих провокацій російської армії", – вважає військовий аналітик.

Нагадаємо, джерела видання Milliyet у Міноборони Туреччини розповіли, що країна готова розглянути відправку своїх миротворців в Україну після досягнення угоди. Це питання буде оцінене з відповідними сторонами.