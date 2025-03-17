Є лише одне "але": союзники могли б направити в Україну свої війська

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзні країни розглядають можливість розміщення миротворчих військ у Києві, Одесі та Львові. Це нагадує відправку союзного контингенту.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. За його словами, Франції або інших країнам нічого не заважає у такий спосіб направити своїх миротворців в Україну, але якщо це не буде обмежено у межах договору з Росією.

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Важливий нюанс

Давид Шарп зазначив, що Макрону зараз нічого не заважає надати свої війська зі згоди України. Наприклад, відправити зенітно-ракетний комплекс, щоб прикривати Київ, Львів, Одесу. Або для інших функцій.

Не мовиться про контингент, який тримає буферну зону чи є спостерігачами і так далі. Мовиться про сили, які вглиб території України виконуватимуть якусь функцію, починаючи від воєнного резерву, закінчуючи прикриттям ППО. Франція та інші країни мають право розміщувати на території України із взаємної згоди будь-які сили з будь-яким мандатом.

Є тільки одне "але". Якщо це не буде обмежено у межах договору з Росією. Якщо ми говоримо без угоди, то Макрону і Зеленському нічого не заважає зробити це зараз. Але французам заважає одне. Вони не хочуть йти на ескалацію з Росією,

– підкреслив військовий оглядач.

Жодна західна країна не була готова відправити свої збройні сили в Україну. Крім окремих нюансів, наприклад, якихось груп супроводжуючих, спеціалістів і так далі.

"Якщо ми говоримо про післявоєнний час, то тут два варіанти: умови договору це допускають або не допускають. Поки ми чуємо, що Путін наполягає на тому, щоб ніяких сил НАТО у таких статусах в Україні не було", – сказав Давид Шарп.

Питання у тому, до чого сторони прийдуть на переговорах. Важливі політичні рішення, єдина сильна позиція на переговорах. Тоді можна наполягати на багатьох речах. Якщо діяти не з позиції сили, то досягнути результату складніше.

Нагадаємо, французький лідер Еммануель Макрон зауважив, що франко-британський план щодо миротворчих військ в Україні зацікавив не лише європейські держави, а й країни за межами континенту. За його словами, потенційно миротворчі війська союзників можуть розміститися в Києві, Одесі та Львові.