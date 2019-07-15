Миротворці не зможуть закінчити війну в Україні – Washington Post

Миротворчий контингент не може закінчити війну в Україні або Сирії без готової мирної угоди. Миротворці – це лише інструмент управління конфліктом, а не його вирішення.

Думка про те, що миротворці можуть вирішити будь-яку проблему у світі, є одним з міфів, яким оточена діяльність блакитних шоломів, пише видання The Washington Post.

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Деякі експерти стверджують, що миротворці надають гарантії безпеки, а дослідники припускають, що миротворчий контингент може покласти край війнам в Україні чи Сирії.

Однак насправді миротворці не зможуть нічого зробити, якщо сторони конфілкту не домовляться про мир ще до розміщення миротворчого контингенту ООН.

Що відомо про миротворчі сили ООН?Миротворчі сили ООН – військові контингенти країн-членів ООН. Їх метою є запобігання або ліквідація будь-яких загроз миру чи безпеці. Рішення про створення чи використання миротворчого контингенту ухвалюється Радою безпеки ООН.



Збройні сили України беруть участь у миротворчих операціях під егідою ООН з 1992 року. Загалом у військових операціях взяли участь понад 44 тисячі українських бійців. За 27 років миротворці з України були учасниками 25 операцій в різних країнах світу. З них три тривають досі.



Українські та світові політики неодноразово говорили про необхідність розміщення миротворчого контингенту на українському Донбасі. Втім у цьому питанні позиції України і Росії суттєво відрізняються. Якщо Україна вимагає розміщення блакитних шоломів на кордоні з Росією, то остання виступає за їх розміщення на лінії розмежування.