Мішки з чорною бухгалтерією: правоохоронці провели обшуки у контрабандистів

Правоохоронці 2 квітня влаштували обшуки в офісі одного з операторів "Слона". Під час цього поліцейські знайшли сумки, які були набиті грошима.
Джерело:Police Control Ukraine
Як пише Police Control Ukraine, усі знайдені гроші були чорною бухгалтерією. На оприлюднених світлинах видно пачки грошей у різній валюті.
Важливо "Боротьба з контрабандою продовжується": у регіонах від роботи відсторонили десятки митників
Але найцікавіше, що в одній із сумок лежав список з прізвищами та сумами ймовірно хабарів. У списку опинилися відомі правоохоронці, а також працівники СБУ та ДБР.
Новина доповнюється...