Місія не далася легко, – Штати назвали кількість загиблих в Афганістані
Джерело:брифінг Пентагону
Штати пізно ввечері 30 серпня евакуювали свого останнього військового з Афганістану. У Пентагоні заявили, що за час місії загинули понад 2 тисячі військових США.
У Пентагоні запевнили, що поранили понад 20 тисяч людей. Про це розповів начальник центрального командування збройних сил США Кеннет Маккензі 31 серпня.
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Штати назвали кількість жертв під час місії в Афганістані
У Пентагоні підрахували кількість жертв та постраждалих за майже 20 років місії ( почалась після терактів у Штатах 11 вересня 2001 року).
Ця місія не далася нам легко. Вона обійшлася в 2461 убитих американських військовослужбовців та мирних жителів, а також – у понад 20 тисяч поранених,
– розповів Маккензі.
Він додав, що це число разом з 13 вбитими військовими під час теракту в аеропорту Кабула у серпні 2021 року.
До речі, у Міноборони США заявили, що на місію витратили орієнтовно 778 мільярдів доларів:
- найбільше у 2010 – 2012 роках – понад 100 мільярдів доларів щорічно, адже тоді Штати утримували в Афганістані орієнтовно 100 тисяч військових;
- у 2016 – 2018 роках – щорічно 40 мільярдів доларів;
- у 2019 році – 38 мільярдів.
Коротко про виведення військ з США з Афганістану
- Штати ввели війська в Афганістан після терактів 11 вересня 2001 року, коли в Нью-Йорку відбулась серія терористичних атак ісламістської організації "Аль-Каїда".
- У травні 2021 року Джо Байден заявив про виведення військ з Афганістану.
- Після цього бойовики "Талібану" активізувались та вже 15 серпня оголосили про захоплення столиці та влади в Афганістані.
- Пізно ввечері 30 серпня Пентагон повідомив про завершення виведення військ США з території Афганістану – країну покинув останній американським військовий генерал-майор Кріс Донахью.