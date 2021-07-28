Окупанти активізувалися: місія ОБСЄ зафіксувала майже 400 порушень режиму тиші на Донбасі
28 липня 2021 , 08:31Читать новость на русском
Джерело:звіт СММ ОБСЄ
Спостерігачі міжнародної місії ОБСЄ відзвітували про 394 порушення режиму припинення вогню за звітний період. Аби приховати свої злочини, окупанти перешкоджали роботі місії.
Попри це, спостерігачі ОБСЄ таки прозвітували про порушення проросійських бойовиків.
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Так, протягом 27 липня вони зафіксували 10 порушень з боку ворога у Донецькій області. Натомість на Луганщині минулої доби було спокійно.
Загальна кількість порушень
Від початку звітного періоду СММ ОБСЄ зафіксували:
- 394 порушення, зокрема 119 вибухів у Донецькій області;
- 138 порушень – у Луганській.
Що саме робили проросійські бойовики
- Місія зафіксувала численні порушення режиму припинення вогню, зокрема кілька вибухів, на ділянці розведення в районі Петровського і поблизу нього.
- Також ворог обмежував свободу пересування СММ на 4 блок-постах на півдні Донецької області. Крім того, БПЛА місії знову піддавалися впливу перешкод сигналу GPS.