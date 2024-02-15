Міський голова Бучі показав величезну вирву, що утворилася після збиття російської ракети
Джерело:Анатолій Федорук
Російські окупанти щодня завдають ударів по українських містах і селах. Зокрема, під прицілом ворога була Буча, що неподалік від Києва.
Під ранок четверга, 15 лютого, ворог почав обстрілювати місто Бучу та населені пункти, які входять до Бучанської громади. Мер Анатолій Федорук розповів про наслідки атаки та показав кадри, на яких видно, що відбувається в регіоні.
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Атака на Бучанську громаду
За словами міського голови, у селі Буда-Бабенецька Бучанської громади утворилася величезна вирва внаслідок збиття російської ракети. Це підтверджує відео, що опублікував посадовець.
Вирва у селі Буда-Бабенецька на Київщині: дивіться відео Федорука
Водночас як зазначив Федорук, внаслідок вранішніх обстрілів було пошкоджено п'ять приватних житлових будинків. Однак важливо, що обійшлось без загиблих.
Через падіння уламків вибиті вікна, пошкоджений дах. Найголовніше – обійшлося без жертв, на щастя,
– йдеться у повідомленні.
Чиновник також обіцяє, що міськрада сприятиме у допомозі людям, які зазнали російського терору. У терміновому порядку упродовж 15 лютого спеціальна комісія обстежить пошкоджені домівки жителів громади.
Звернення міського голови Бучі після обстрілу: дивіться відео
Більше про атаку на Україну
Вранці 15 лютого Росія здійснила масштабну ракетну атаку по Україні. Вибухи пролунали у Львові, Дніпрі, на Київщині, Полтавщині, Запоріжжі, і Хмельниччині.
Унаслідок атаки є травмовані, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Російські окупанти застосували крилаті, балістичні ракети, зенітні керовані ракети С-300, керовані авіаційні ракети.
Сили ППО знищили 13 з 26 ракет різних типів. У Київській області пошкоджено кілька житлових будинків; за попередньою інформацією, жертв немає. Обласна адміністрація обіцяє допомогу мешканцям пошкоджених осель.
У Дніпрі та на Дніпропетровщині спрацювала система ППО. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, обійшлось без жертв та поранених.