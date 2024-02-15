Міський голова Бучі показав величезну вирву, що утворилася після збиття російської ракети

Російські окупанти щодня завдають ударів по українських містах і селах. Зокрема, під прицілом ворога була Буча, що неподалік від Києва.

Під ранок четверга, 15 лютого, ворог почав обстрілювати місто Бучу та населені пункти, які входять до Бучанської громади. Мер Анатолій Федорук розповів про наслідки атаки та показав кадри, на яких видно, що відбувається в регіоні.

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Атака на Бучанську громаду

За словами міського голови, у селі Буда-Бабенецька Бучанської громади утворилася величезна вирва внаслідок збиття російської ракети. Це підтверджує відео, що опублікував посадовець.

Вирва у селі Буда-Бабенецька на Київщині: дивіться відео Федорука

Водночас як зазначив Федорук, внаслідок вранішніх обстрілів було пошкоджено п'ять приватних житлових будинків. Однак важливо, що обійшлось без загиблих.

Через падіння уламків вибиті вікна, пошкоджений дах. Найголовніше – обійшлося без жертв, на щастя,

– йдеться у повідомленні.

Чиновник також обіцяє, що міськрада сприятиме у допомозі людям, які зазнали російського терору. У терміновому порядку упродовж 15 лютого спеціальна комісія обстежить пошкоджені домівки жителів громади.

Звернення міського голови Бучі після обстрілу: дивіться відео

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