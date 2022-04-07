Міський голова Дніпра рекомендував людям евакуюватися з міста

Міський голова Дніпра Борис Філатов рекомендував мешканцям міста, які виїхали за його межі, поки що не повертатися.

Мер Дніпра рекомендував людям, які мають можливість евакуюватися на Захід країни або за кордон, зробити це.

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Це стосується людей, які не залучені у критичну інфраструктуру міста.

Чому дніпрян просять евакуюватися

У місті може погіршитись ситуація через загострення на Донбасі, які очікують найближчим часом. Усіх переселенців також просять не затримуватися у Дніпрі та їхати далі.

Наразі ми рекомендуємо усім переселенцям не затримуватися у Дніпрі, а їхати далі. А тим, хто думає, чи повертатися, все ж пересидіти у безпеці. Найближчим часом очікується загострення ситуації на Донецькому напрямку, саме тому я рекомендую за можливості та якщо ви не задіяні у критичній інфраструктурі, евакуюватися,

– розповів Борис Філатов.

Комунальні підприємства та лікарні Дніпра працюють у штатному режимі. У місті є запас ліків на кілька місяців, а невдовзі надійде партія медикаментів з Ізраїлю.

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